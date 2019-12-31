Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума

Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
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Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Коммерсантъ04:23

«Рынок — существо вообще без памяти». На Московской бирже индекс обновил исторический максимум

BFM.ru08:03

Мечта инвестора: 2019 год стал лучшим для вложений

News.ru03:30

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМ02:34

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.ру02:16

Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

Экономика сегодня02:30
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Общество

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США.
Известия вчера в 22:36
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Коммерсантъ 10:24
Политика

Путин и Макрон поговорили по телефону

При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем.
РИА Новости 09:52
Финансы

Рубль начал расти по отношению к доллару и евро

На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
РЕН ТВ 04:23
Происшествия

В Москве ограблен блогер «Король Мерседесов», шедший в деревню Дудкино

В Москве возле станции метро "Красные ворота" избили и ограбили блогера Людвига Байсера, более известного как "Король Мерседесов".
Вести.Ru вчера в 08:57
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня 01 января в 04:32
Энергетика

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Свободная Пресса 08:08
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Футбол

«Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова

Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
LiveSport.ru 08:33
Энергетика

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
ТАСС 08:42
Происшествия

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Украина.ру 10:42
Армия и оружие

Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:07
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости 11:10
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Soccer.ru вчера в 02:47
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 г. составили 12,3 млрд рублей

По данным, опубликованным сегодня на сайте Министерства культуры РФ, кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 миллиарда рублей.
Российская газета 11:15
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

Террористы на Новый год атаковали ракетами российскую базу Хмеймим

Красная весна вчера в 05:35
Культура

Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»

Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Актуальные Новости 09:23
Армия и оружие

Асад: смерть Сулеймани сплотит противников США

По словам главы государства, гибель выдающегося генерала «ещё сильнее сплотит ось сопротивления в противостоянии разрушительной политики США в регионе».
News.ru 11:03
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