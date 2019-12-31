Экономика
КоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума
Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
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Общество
Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде
Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США.
Политика
Путин и Макрон поговорили по телефону
При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем.
Финансы
Рубль начал расти по отношению к доллару и евро
На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
Происшествия
В Москве ограблен блогер «Король Мерседесов», шедший в деревню Дудкино
В Москве возле станции метро "Красные ворота" избили и ограбили блогера Людвига Байсера, более известного как "Король Мерседесов".
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Футбол
«Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова
Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Энергетика
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
Происшествия
Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков
Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, передает ТАСС.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 г. составили 12,3 млрд рублей
По данным, опубликованным сегодня на сайте Министерства культуры РФ, кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 миллиарда рублей.
Энергетика
Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа
Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Армия и оружие
Террористы на Новый год атаковали ракетами российскую базу Хмеймим
Культура
Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»
Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Армия и оружие
Асад: смерть Сулеймани сплотит противников США
По словам главы государства, гибель выдающегося генерала «ещё сильнее сплотит ось сопротивления в противостоянии разрушительной политики США в регионе».