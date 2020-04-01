Экономика

ТАССТАССФондовые торги в США открылись резким снижением основных индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду открылись значительным снижением основных индексов на фоне прозвучавших во вторник на брифинге в Белом доме высказываний президента США Дональда Трампа о том, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для Соединенных Штатов очень тяжелым периодом.
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Американские индексы снова упали после заявления Трампа

Коммерсантъ12:55

Американские фондовые индикаторы падают на усилении тревог о последствии пандемии коронавируса

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Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

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Основные биржевые индексы в США показывают снижение с открытия торгов

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Рынок США открылся ростом в пределах 1%

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Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
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Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском 12:57
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Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

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Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции

Рим, 1 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает, что высокая смертность от кронавирусной инфекции в республике объясняется сравнительно мягким прохождением эпидемии гриппа зимой 2019/20 годов.
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3DNews 13:48
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В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
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Xiaomi представит 22 новых продукта на фестивале Mi Fan

Xiaomi объявила, что 3 апреля пройдёт мероприятие Mi Fan Festival 2020, посвящённое юбилею компании.
ITZine.ru 02:43
Экономика

В России банковские вклады обложили налогом

В России обложили налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг.
9111.ru 13:37
Общество

Правительство Украины ужесточает карантинные меры

Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
ИА Красная Весна 09:35
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас вчера в 04:37
Политика

Путин проведет совещание с правительством дистанционно

ТАСС 09:34
Футбол

Дзюба: «Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу. И никому не советую»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих отношениях с заместителем спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеславом Малафеевым.
Sport24.ru 13:46
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
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С 13 по 22 марта женщина была в Москве. После несколько дней провела в Оренбурге.
Эхо Москвы в Оренбурге 12:47
Здоровье

На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели.
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Общество

Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Российская газета 11:30
Здоровье

В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса

Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости 10:35
Здоровье

Стало известно, как в Пензе заразились коронавирусом новые пациенты

Михаил Перекусихин напомнил, что на данный момент в Пензе диагноз коронавирус был подтвержден у 16 человек.
Stolica58.ru 09:18
Наука

Эта бактерия может производить еду и кислород для колонистов Марса

Ученые из Калифорнийского университета разработали гибридную систему, которая могла бы производить жизненно важные материалы для колонистов Марса.
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Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

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Авто

Subaru останавливает производство в Японии

ИА Красная Весна 09:57
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В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
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Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Экономика

Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году

Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
REGNUM 13:41
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Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM 07:29
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