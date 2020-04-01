Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду открылись значительным снижением основных индексов на фоне прозвучавших во вторник на брифинге в Белом доме высказываний президента США Дональда Трампа о том, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для Соединенных Штатов очень тяжелым периодом.

Происшествия Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице "Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.

Политика Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Здоровье Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции Рим, 1 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает, что высокая смертность от кронавирусной инфекции в республике объясняется сравнительно мягким прохождением эпидемии гриппа зимой 2019/20 годов.

Политика В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.

Общество Правительство Украины ужесточает карантинные меры Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.

Общество Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.