Экономика
ТАССФондовые торги в США открылись резким снижением основных индексов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду открылись значительным снижением основных индексов на фоне прозвучавших во вторник на брифинге в Белом доме высказываний президента США Дональда Трампа о том, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для Соединенных Штатов очень тяжелым периодом.
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Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Политика
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции
Рим, 1 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает, что высокая смертность от кронавирусной инфекции в республике объясняется сравнительно мягким прохождением эпидемии гриппа зимой 2019/20 годов.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Технологии
Xiaomi представит 22 новых продукта на фестивале Mi Fan
Xiaomi объявила, что 3 апреля пройдёт мероприятие Mi Fan Festival 2020, посвящённое юбилею компании.
Экономика
В России банковские вклады обложили налогом
В России обложили налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг.
Общество
Правительство Украины ужесточает карантинные меры
Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Футбол
Дзюба: «Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу. И никому не советую»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих отношениях с заместителем спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеславом Малафеевым.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Происшествия
В Актобе выявили коронавирус у женщины, приехавшей из Оренбурга
С 13 по 22 марта женщина была в Москве. После несколько дней провела в Оренбурге.
Здоровье
На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом
По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели.
Общество
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Здоровье
Стало известно, как в Пензе заразились коронавирусом новые пациенты
Михаил Перекусихин напомнил, что на данный момент в Пензе диагноз коронавирус был подтвержден у 16 человек.
Наука
Эта бактерия может производить еду и кислород для колонистов Марса
Ученые из Калифорнийского университета разработали гибридную систему, которая могла бы производить жизненно важные материалы для колонистов Марса.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию
Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Авто
Subaru останавливает производство в Японии
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Экономика
Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году
Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.