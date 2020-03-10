Экономика

ВедомостиВедомостиИндекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии

Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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С 2012 года работала заместителем министра здравоохранения, с июля 2018-го – первым замом министра.
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В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

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Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком.
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Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
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В России выявили еще восемь случаев коронавируса

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
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Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
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