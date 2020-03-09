Экономика

ТАССТАССФондовые торги в США закрылись падением индексов

В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.
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Индексы США закрылись падением на 6,3-6,9% на фоне общемирового обрушения бирж

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Фондовые торги в США закрылись в «красной зоне»

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов

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Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

РИА Новости10:14

Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
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США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»

США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
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Lenta.ru 05 марта в 23:07
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