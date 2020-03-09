Экономика
ТАССФондовые торги в США закрылись падением индексов
В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.
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Политика
США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»
США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
Авто
В марте российские дилеры начнут ставить авто на учет
Сообщается, что постановка машины на учет в дилерском центре стала возможной после изменения с 1 января правил регистрации новых автомобилей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Армия и оружие
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Финансы
Центробанк России приостановил покупку валюты на 30 дней
Центробанком России принято решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней.
Культура
Актриса Лариса Голубкина отмечает 80-летие
Сегодня, 9 марта, 80 лет исполнилось актрисе театра и кино Ларисе Голубкиной.
Экономика
Главные новости за выходные 7–9 марта
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
Кино
Появился трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Киностудия Warner Bros. показала новый трейлер нового мультфильма по игре Mortal Kombat — «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона».
Кино
Энтони Маки из «Сокола и Зимнего Солдата» заверил, что щит Капитана Америки «в хороших руках»
Здоровье
Врачи напомнили о правилах приготовления шашлыка
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» врач подчеркнул, что «нужно знать чувство меры».
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Политика
Поправки в Конституцию усиливают соцобязательства, заявил Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию РФ заявил, что предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала курс рубля с помощью показа растяжки
«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает», − подписала кадр звезда, удивившись, что падение курса отечественной валюты еще кого-то приводит в замешательство.
Кино
Появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона сериала "Сваты". Короткий видеосюжет опубликован "ВКонтакте".
Происшествия
Житель Новосибирска открыл стрельбу во дворе жилого дома
Конфликт во дворе жилого дома вечером в Новосибирске перерос в стрельбу.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Происшествия
В Чили из аэропорта украли более 15 миллионов долларов
Полиция Чили расследует ограбление в аэропорту Сантьяго, преступники похитили более 15 миллионов долларов.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Футбол
В Италии запретили все массовые мероприятия и посоветовали сидеть дома
В стране запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, приостанавливаются национальный футбольный чемпионат, сообщает Corriere della Sera.