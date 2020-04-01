Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал. С января по март биржевой промышленный индекс Dow Jones, который объединяет акции десятков крупнейших компаний США, упал на 23,2 процента, пишет Market Watch. Это стало максимальным квартальным падением с 1987 года.
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Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

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Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

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Американские индексы снова упали после заявления Трампа

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На американских рынках произошел рекордный обвал

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Dow Jones показал худший первый квартал года за всю свою историю

РБК01:58

Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

REGNUMвчера в 12:56
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
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Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
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Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Здоровье

Диетолог Подмосковья рассказал, как правильно питаться на самоизоляции

Во время самоизоляции из-за коронавируса не забывайте вести правильный образ жизни и особенно питаться — сообщает диетолог Минздрава МО.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:13
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщали о сбое в работе мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Instagram и Facebook.
Коммерсантъ 19:21
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Российская газета 16:36
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ вчера в 22:39
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Экономика

Жилье в России может подешеветь примерно на 10% из-за коронавируса

Цены на жилье могут снизиться примерно на 10% в целом по России из-за сложной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса и ослаблением курса рубля.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:17
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Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Авто

Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом

Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Автостат вчера в 06:57
Политика

Путин впервые проведет дистанционное совещание с членами правительства

Вечерняя Москва 06:54
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:37
Хоккей

«Йокерит» ведет 3-0 в серии со СКА в виртуальном плей-офф КХЛ

КХЛ продолжает виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина. В третьем матче «Сибирь» (57 004 голосов) победила «Барыс» (53 842 голосов).
Sports.ru 13:43
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Экономика

Богатейшие жители России в марте потеряли более 33 миллиардов долларов

В среду, 1 апреля, стало известно, что богатейшие жители России потеряли за первый квартал 2020 года 62,6 миллиарда долларов США.
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Футбол

РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая

Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Реальное время 13:11
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Инфорос вчера в 12:55
Экономика

Бизнес-омбудсмен оценил введенный карантин в Новосибирской области

Во всех отраслях наблюдается стагнация. Есть сферы, такие, как туризм и отельеры, которые в ранней поре пострадали от коронавируса.
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Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Газета.Ru 11:21
Общество

В России наказали 1250 человек за нарушение карантина

Наказания за нарушения карантина уже получили 1250 человек, в одношении них составили протоколы об административном правонарушении.
Neva.Today 17:28
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина

Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.
REGNUM 12:51
Экономика

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Вести.Ru 30 марта в 10:30
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
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США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
Известия 18:44
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Общество

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Lenta.ru 21:07
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