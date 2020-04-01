Экономика
Lenta.ruНа американских рынках произошел рекордный обвал
На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал. С января по март биржевой промышленный индекс Dow Jones, который объединяет акции десятков крупнейших компаний США, упал на 23,2 процента, пишет Market Watch. Это стало максимальным квартальным падением с 1987 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Здоровье
Диетолог Подмосковья рассказал, как правильно питаться на самоизоляции
Во время самоизоляции из-за коронавируса не забывайте вести правильный образ жизни и особенно питаться — сообщает диетолог Минздрава МО.
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи по всему миру сообщали о сбое в работе мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Instagram и Facebook.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Космос
В России испытали летный образец лунного зонда
Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Экономика
Жилье в России может подешеветь примерно на 10% из-за коронавируса
Цены на жилье могут снизиться примерно на 10% в целом по России из-за сложной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса и ослаблением курса рубля.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом
Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Политика
Путин впервые проведет дистанционное совещание с членами правительства
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии
Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Хоккей
«Йокерит» ведет 3-0 в серии со СКА в виртуальном плей-офф КХЛ
КХЛ продолжает виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина. В третьем матче «Сибирь» (57 004 голосов) победила «Барыс» (53 842 голосов).
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Экономика
Богатейшие жители России в марте потеряли более 33 миллиардов долларов
В среду, 1 апреля, стало известно, что богатейшие жители России потеряли за первый квартал 2020 года 62,6 миллиарда долларов США.
Футбол
РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая
Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Экономика
Бизнес-омбудсмен оценил введенный карантин в Новосибирской области
Во всех отраслях наблюдается стагнация. Есть сферы, такие, как туризм и отельеры, которые в ранней поре пострадали от коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Общество
В России наказали 1250 человек за нарушение карантина
Наказания за нарушения карантина уже получили 1250 человек, в одношении них составили протоколы об административном правонарушении.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина
Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.
Экономика
Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Политика
США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок
США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.