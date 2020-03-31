Экономика

ВедомостиВедомостиФондовые торги в США закрылись снижением индексов

По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, понизились на 4,4% ключевые индексы — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Все три индекса потеряли четверть своего значения от максимумов, достигнутых в феврале, пишет The Wall Street Journal.
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Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

Ведомости17:40

Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

ТАСС16:59

Основные биржевые индексы в США показывают снижение с открытия торгов

ИА Красная Веснавчера в 12:28

Американские фондовые индикаторы падают на усилении тревог о последствии пандемии коронавируса

Финмаркет10:17

Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

REGNUMвчера в 12:56

Биржи США растут на фоне сильной статистики и мер поддержки экономики

ПРАЙМвчера в 11:25

Рынок США открылся ростом в пределах 1%

РБК30 марта в 10:22
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Общество

Призвал продлить выходную неделю Роспотребнадзор

Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент России Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Live24 12:42
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Российская газета 16:36
Космос

Волгоградцы стали гораздо ближе ко Вселенной

В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.
РИАЦ 07:56
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:55
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки были выявлены 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
9111.ru 04:14
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Армия и оружие

В Иране отреагировали на заявление Трампа насчёт Ирака

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил 1 апреля, что к нему поступили сведения о планах Ирана атаковать военные базы США в Ираке.
REGNUM 15:38
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Футбол

«Он говорил: Фарфан никогда не заиграет! Скучаю по Юрию Палычу». Геркус о спорах с Сёминым

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе с наставником «железнодорожников» Юрием Сёминым.
Чемпионат 16:42
Политика

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Известия 18:16
Политика

США не могут подтвердить, корректны ли данные Китая о коронавирусе

США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 18:18
Футбол

Стоимость футболистов упадет на 28% из-за коронавируса

Манчестер, Великобритания, 1 апреля 2020, 23:20 — REGNUM Портал CIES Football Observatory сообщает, что если до конца июня текущего года сезон не возобновится, то стоимость футболистов топ-5 лиг (АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А, Лига 1) упадет на 28%.
REGNUM 16:20
Финансы

«Эксперт РА» прогнозирует рост просрочки по кредитам МСБ

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
РИА Новости 18:08
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
Собака.ru 11:59
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Здоровье

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
ТАСС 11:24
Общество

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Lenta.ru 12:12
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Peterburg2.ru 17:02
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Авто

«Фреш Авто» запустила онлайн-продажи автомобилей

ГК «Фреш Авто» анонсирует старт онлайн-продаж автомобилей в своих филиалах по всей России.
АвтоБизнесРевю 30 марта в 08:49
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Культура

Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус в России

Инфо24 вчера в 13:10
Общество

Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов

Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
РИА Новости 16:00
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