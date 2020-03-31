Экономика

ТАССТАССФондовые торги в США закрылись умеренным спадом основных индексов

Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник закрылась умеренным спадом. Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 410,32 пункта (1,84%) и установился на отметке 21 917,16 пункта.
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Фондовые торги в США закрылись умеренным спадом основных индексов

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