Экономика
ТАССФондовые торги в США закрылись умеренным спадом основных индексов
Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник закрылась умеренным спадом. Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 410,32 пункта (1,84%) и установился на отметке 21 917,16 пункта.
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
Происшествия
СКР предъявил обвинение в даче взятки собственнику «Зимней вишни»
Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Общество
В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей
Меры начнут применять со 2 апреля. В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Китай начал экспортные поставки клона американского ПТРК Javelin
Китай начал экспорт «клона» американского противотанкового ракетного комплекса «Javelin», который получил название HJ-12 «Red Arrow».
Биатлон
Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России
Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Авто
Американский мотоцикл Confederate продают в РФ по цене «Майбаха»
Модель G2 P-51 Combat Fighter мелкосерийно выпускалась компанией Confederate Motors из США, которая специализируется на постройке мощных и дорогих мотоциклов с эффектным внешним видом.
Общество
Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
Гаджеты
Как карантин повлиял на разработку новых продуктов Apple
Три недели назад Apple перешла на удаленный режим работы. Это создало множество проблем, касающихся соблюдения секретности разработок.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
Еще у семи череповчан подтвердили наличие коронавирусной инфекции
На 10.00 1 апреля у девяти жителей Череповца диагностирована коронавирусная инфекция.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Технологии
В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
В свою очередь гендиректор "РусАТ" Михаил Турундаев отметил, что возглавляемая им компания изучила возможности для печати клапанов для аппаратов искусственой вентиляции легких, изготовила опытные образцы и готова наладить их серийное производство и поставки в медицинские учреждения.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Армия и оружие
Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе
В ОГА уточнили, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029, поступил на службу в ВСУ в 2019 году по контракту.
Политика
В парламенте Италии демонстративно убрали флаг Евросоюза
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли, как можно увидеть из видеозаписи, опубликованной в СМИ, демонстративно убирает флаг Евросоюза со стола своего кабинета и заменяет его флагом своей страны, Италии.
Общество
В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии
Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
Энергетика
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.