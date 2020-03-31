Экономика

ТАССТАССФондовые торги в США закрылись умеренным спадом основных индексов

Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник закрылась умеренным спадом. Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 410,32 пункта (1,84%) и установился на отметке 21 917,16 пункта.
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Американские фондовые индикаторы падают на усилении тревог о последствии пандемии коронавируса

Финмаркет10:17

Основные биржевые индексы в США показывают снижение с открытия торгов

ИА Красная Веснавчера в 12:28

Биржи США снижаются на 3% на слабой статистике и опасениях по коронавирусу

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Фондовые торги в США открылись резким снижением основных индексов

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Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

REGNUMвчера в 12:56

Фондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Трампу

Росбалтвчера в 04:44

Рынок США открылся ростом в пределах 1%

РБК30 марта в 10:22
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Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Политика

В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса

В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Известия 11:17
Общество

Табачные заводы Петербурга и Ленобласти приостановили работу

Табачные заводы «Петро» (принадлежит Japan Tobacco International) и «БАТ-СПб» (принадлежит «Бритиш Американ Тобако», БАТ) в Петербурге приостановили свою работу.
Коммерсантъ 05:22
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 09:31
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Общество

Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью

Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Газета.Ru 10:40
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru 05:39
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Общество

Почти 25 тысяч россиян хотят вернуться на родину из-за границы

Министерство иностранных дел России работает с властями каждой страны, где остаются туристы.
Pravda.Ru 09:41
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Теннис

Уимблдон отменен впервые с 1945 года

Турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
ТАСС Спорт 11:25
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда 09:11
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Общество

Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции

Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.
Газета.Ru 10:27
Экономика

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Вести.Ru вчера в 06:03
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Футбол

Кирилл Новиков: «Сезон надо доиграть при зрителях»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказал мнение, что сезон необходимо доиграть. По его словам, сделать это надо будет при зрителях.
Спорт-Экспресс 11:02
Армия и оружие

Как идёт строительство модульного инфекционного центра в Калининграде

Работы должны быть закончены в мае этого года. Будущий модульный инфекционный центр в Калининграде строят круглосуточно.
Клопс 11:20
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Политика

В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса

Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Дни24 03:05
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Общество

В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
REGNUM 10:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» за Холанда

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
Матч ТВ 11:01
Общество

Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 11:26
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Армия и оружие

В «Туполеве» рассказали о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

В «Туполеве» сообщили о завершении работы над созданием бомбардировщика модели Ту-95МСМ.
Актуальные Новости 30 марта в 12:25
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