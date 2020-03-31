Экономика
ТАССФондовые торги в США закрылись умеренным спадом основных индексов
Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник закрылась умеренным спадом. Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 410,32 пункта (1,84%) и установился на отметке 21 917,16 пункта.
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Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Политика
В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса
В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Общество
Табачные заводы Петербурга и Ленобласти приостановили работу
Табачные заводы «Петро» (принадлежит Japan Tobacco International) и «БАТ-СПб» (принадлежит «Бритиш Американ Тобако», БАТ) в Петербурге приостановили свою работу.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Общество
Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью
Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Кино
Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
Почти 25 тысяч россиян хотят вернуться на родину из-за границы
Министерство иностранных дел России работает с властями каждой страны, где остаются туристы.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Теннис
Уимблдон отменен впервые с 1945 года
Турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Общество
В Волгоградской области введены правила передвижения
С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции
Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.
Экономика
Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%
Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Футбол
Кирилл Новиков: «Сезон надо доиграть при зрителях»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказал мнение, что сезон необходимо доиграть. По его словам, сделать это надо будет при зрителях.
Армия и оружие
Как идёт строительство модульного инфекционного центра в Калининграде
Работы должны быть закончены в мае этого года. Будущий модульный инфекционный центр в Калининграде строят круглосуточно.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Политика
В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса
Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди
Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» за Холанда
«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
Общество
Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов
Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Армия и оружие
В «Туполеве» рассказали о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
В «Туполеве» сообщили о завершении работы над созданием бомбардировщика модели Ту-95МСМ.