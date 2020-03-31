Экономика
ВедомостиФондовые торги в США закрылись снижением индексов
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, понизились на 4,4% ключевые индексы — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Все три индекса потеряли четверть своего значения от максимумов, достигнутых в феврале, пишет The Wall Street Journal.
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Наука
Ученые: исцелившиеся от коронавируса люди остались заразными
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Энергетика
Доходность от продажи российской нефти Urals стала отрицательной
Агентство отмечает, что поставщики сырья беспокоятся: если период низких цен затянется, это приведет к нулевой или даже отрицательной доходности продаж российской нефти.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
Haaretz, ссылаясь на израильский Минздрав добавляет, что Лицман и его супруга чувствуют себя хорошо и будут находиться под присмотром в изоляции.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
Общество
Голикова предложила продлить карантин в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия
Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
Финансы
Пенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за последствий пандемии COVID-19.
Культура
Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»
Леонид Якубович рассказал о том, что хотел покинуть программу «Поле Чудес», когда только начинал работать в проекте.
Политика
Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику
Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.
Общество
Минздрав РФ предупредил о скором пике заболеваемости по коронавирусу
Россия приближается к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, считает главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико.
Технологии
Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky
Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию
Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Общество
Госдума одобрила закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки о коронавирусе.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Футбол
Геркус рассказал о споре с Семиным по поводу Фарфана
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о споре с главным тренером "железнодорожником" Юрием Семиным из-за перуанского форварда Джефферсона Фарфана.
Общество
С 2 апреля в Саратовской области введут пропускной режим
В Саратовской области со 2 апреля введут пропускной режим.
Политика
США запустили крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Космос
В России прошли испытания комплекса «Орион-Ц» для связи с МКС
Представители холдинга Росэлектроника сообщили, что комплекс «Орион-Ц» прошел тесты и готов для предоставления связи между Центром управления полетами, МКС и космическими аппаратами.
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на совещании президента с членами правительства заявил, что при пессимистичном сценарии в России может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%, сообщает агентство «РИА Новости».
Общество
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Общество
Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов
Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.