Экономика

ВедомостиВедомостиФондовые торги в США закрылись снижением индексов

По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, понизились на 4,4% ключевые индексы — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Все три индекса потеряли четверть своего значения от максимумов, достигнутых в феврале, пишет The Wall Street Journal.
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Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

Ведомости17:40

Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

REGNUMвчера в 12:56

Американские фондовые индикаторы падают на усилении тревог о последствии пандемии коронавируса

Финмаркет10:17

Основные биржевые индексы в США показывают снижение с открытия торгов

ИА Красная Веснавчера в 12:28

Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

ТАСС16:59

Биржи США растут на фоне сильной статистики и мер поддержки экономики

ПРАЙМвчера в 11:25

Рынок США открылся ростом в пределах 1%

РБК30 марта в 10:22
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Армия и оружие

С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков

REGNUM 15:12
Наука

Ученые: исцелившиеся от коронавируса люди остались заразными

РИА ОмскПресс 05:53
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета 14:40
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском 19:16
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС 17:22
Энергетика

Доходность от продажи российской нефти Urals стала отрицательной

Агентство отмечает, что поставщики сырья беспокоятся: если период низких цен затянется, это приведет к нулевой или даже отрицательной доходности продаж российской нефти.
Коммерсантъ 16:29
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Haaretz, ссылаясь на израильский Минздрав добавляет, что Лицман и его супруга чувствуют себя хорошо и будут находиться под присмотром в изоляции.
РБК 19:33
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
News.ru 13:28
Общество

Голикова предложила продлить карантин в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Газета.Ru 13:39
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости 08:31
Общество

Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия

Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 05:55
Финансы

Пенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за последствий пандемии COVID-19.
Московский Комсомолец 01:52
Культура

Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»

Леонид Якубович рассказал о том, что хотел покинуть программу «Поле Чудес», когда только начинал работать в проекте.
7 новостей 08:12
Политика

Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику

Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.
ТАСС 09:32
Общество

Минздрав РФ предупредил о скором пике заболеваемости по коронавирусу

Россия приближается к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, считает главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико.
Политика Сегодня 13:26
Технологии

Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky

Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
iXBT.com вчера в 16:01
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Общество

Госдума одобрила закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки о коронавирусе.
Деловое.ТВ вчера в 05:00
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Футбол

Геркус рассказал о споре с Семиным по поводу Фарфана

Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о споре с главным тренером "железнодорожником" Юрием Семиным из-за перуанского форварда Джефферсона Фарфана.
Газета.Ru 19:19
Общество

С 2 апреля в Саратовской области введут пропускной режим

В Саратовской области со 2 апреля введут пропускной режим.
FreeNews-Volga вчера в 12:24
Политика

США запустили крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.
РИА Новости 17:52
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Космос

В России прошли испытания комплекса «Орион-Ц» для связи с МКС

Представители холдинга Росэлектроника сообщили, что комплекс «Орион-Ц» прошел тесты и готов для предоставления связи между Центром управления полетами, МКС и космическими аппаратами.
V-kosmose.com 30 марта в 02:38
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на совещании президента с членами правительства заявил, что при пессимистичном сценарии в России может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 13:27
Общество

Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Газета.Ru 16:53
Общество

Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов

Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
РИА Новости 16:00
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
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