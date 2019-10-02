Финансы

ТАССТАССФондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые приводит телеканал CNBC. Американский промышленный индекс Dow Jones упал почти на 494 пунктов (примерно 1,9%), достигнув отметки около 26079 пунктов.
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