Финансы
ТАССФондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые приводит телеканал CNBC. Американский промышленный индекс Dow Jones упал почти на 494 пунктов (примерно 1,9%), достигнув отметки около 26079 пунктов.
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