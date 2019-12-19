Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в минусе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24% до 7543,37 пункта, французский CAC 40 просел на 0,15%, до 5959,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,51% до 13219,89 пункта.

Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

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Финансы Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.

Космос Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.