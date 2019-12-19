Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились преимущественно в минусе
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в минусе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24% до 7543,37 пункта, французский CAC 40 просел на 0,15%, до 5959,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,51% до 13219,89 пункта.
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Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Футбол
«Худший подкат года». В Аргентине футболист едва не сделал соперника инвалидом
Общество
Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян
Стала известна причина задержания более 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Общество
Ипотеку под 2% могут распространить на всю Россию – Путин
Напомним, на Дальнем Востоке ввели ипотеку под 2% для молодых семей и получателей «дальневосточных гектаров».
Кино
Ксения Собчак посетила премьеру фильма «Союз спасения»
Премьера нового фильма о восстании декабристов состоялась вечером 18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
Политика
Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
Политика
Украинцам запретят ездить в Россию без загранпаспорта
С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспорту, сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 18 декабря.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Космос
На Южном Урале обещают создать многоразовую ракету за восемь лет
Восемь лет потребуется южноуральским специалистам для разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».
Происшествия
Чемпион мира по вольной борьбе избил подчинённого в Якутии
В Якутске в офисе компании «Саханефтегазсбыт» случилось ЧП: генеральный директор, депутат Госсобрания Виктор Лебедев в ходе конфликта, связанного с трудовыми отношениями, нанёс подчиненному несколько ударов в лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Происшествия
Появились подробности стрельбы на Лубянке
В четверг вечером в центре Москвы произошел инцидент со стрельбой.
Общество
На трассе «Вилюй» открылся автозимник
ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 20 декабря открылся грунтовый автозимник от села Таас-Юрях до поселка Верхнемарково.
Финансы
Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции
До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.
Финансы
Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.
Футбол
РФС не стал заводить дело на Слуцкого за слова о судьях
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что на главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого не будут заводить дело за слова про судей.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Кино
Киану Ривз дерется на световых мечах в пародийном ролике на «Джона Уика» (видео)
В августе следующего года на экраны выйдет комедия «Билл и Тед», в которой Ривз сыграет путешествующего сквозь пространство и время Теда.
Авто
Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру
Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Политика
В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа
Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Транспорт
Ипотека под 2 % и отношения с Китаем: Василий Орлов прокомментировал темы, затронутые Путиным
Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал темы, которые были затронуты в ходе пресс-конференции Владимира Путина.