Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в минусе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24% до 7543,37 пункта, французский CAC 40 просел на 0,15%, до 5959,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,51% до 13219,89 пункта.

Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

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Общество Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов Как сообщает ToDay News Ufa, в группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Инстаграм был размещен гневный пост с фотографиями журналистов, которые буквально преследуют семью актрисы ради "карьерных амбиций".

Авто Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».