Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились преимущественно в минусе
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в минусе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24% до 7543,37 пункта, французский CAC 40 просел на 0,15%, до 5959,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,51% до 13219,89 пункта.
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Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Политика
Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине
«Следущий раунд трёхсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине», — говорится в сообщении.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Происшествия
Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой
Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Авто
BMW рассказала о дальнобойности электрического iX3
Компания BMW частично раскрыла спецификацию электрического кроссовера iX3.
Общество
Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
Политика
Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции
Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.
Общество
Гуцериев опроверг сообщения об обысках у себя
Бизнесмен Михаил Гуцериев опроверг сообщения об обысках в офисах в своей квартире и офисах принадлежащих ему компаний.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли пять человек
По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
Политика
Президент Хорватии выступила на фоне фото с Путиным
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Политика
ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Армия и оружие
Глава Пентагона ответил на слова Эрдогана о закрытии базы Инджирлик
Напомним, ранее глава турецкого государства Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на американские санкции может закрыть для военных Соединенных Штатов такие базы, как Инджирлик и Кюреджик.
Футбол
Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» сыграет в другой футбол
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» играет в простой футбол, но с Малкомом и Кокориным все изменится.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Как сообщает ToDay News Ufa, в группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Инстаграм был размещен гневный пост с фотографиями журналистов, которые буквально преследуют семью актрисы ради "карьерных амбиций".
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.