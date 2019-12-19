Экономика

РосбалтРосбалтФондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в минусе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24% до 7543,37 пункта, французский CAC 40 просел на 0,15%, до 5959,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,51% до 13219,89 пункта.
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Позитивная конъюнктура на биржах США сохранится до пятничной экспирации. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ». 19.12.2019

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Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

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Индекс Nasdaq установил очередной рекорд закрытия

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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
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Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине

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Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой

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Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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Компания BMW частично раскрыла спецификацию электрического кроссовера iX3.
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Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
ТАСС 04:55
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Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции

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Бизнесмен Михаил Гуцериев опроверг сообщения об обысках в офисах в своей квартире и офисах принадлежащих ему компаний.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
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В ДТП на Алтае погибли пять человек

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
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Президент Хорватии выступила на фоне фото с Путиным

Страна Советов on-line 03:45
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ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
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Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

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Глава Пентагона ответил на слова Эрдогана о закрытии базы Инджирлик

Напомним, ранее глава турецкого государства Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на американские санкции может закрыть для военных Соединенных Штатов такие базы, как Инджирлик и Кюреджик.
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Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» сыграет в другой футбол

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» играет в простой футбол, но с Малкомом и Кокориным все изменится.
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Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

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Слуцкий официально возглавил «Рубин»

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Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
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Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
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