Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились преимущественно в минусе
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в минусе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24% до 7543,37 пункта, французский CAC 40 просел на 0,15%, до 5959,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,51% до 13219,89 пункта.
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Политика
Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика
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По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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В Германии начались переговоры о транзите газа
В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
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Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента
Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
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Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби
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В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Политика
Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
Политика
Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Политика
Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией
Обращаясь к президенту, корреспондент отметила, что многие предполагают, что гипотетически Путин после ухода с поста президента России может возглавить созданное вместе с Белоруссией Союзное государство.
Общество
«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Михаила Гуцериева
Представитель «Сафмар» опроверг сообщения об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний.
Политика
Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска
Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
Политика
Кучма предложил снова обсудить обмен пленными между Киевом и Донбассом
Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил в ходе этого разговора обсудить обмен пленными, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook в четверг, 19 декабря.
Политика
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Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.
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Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Самолет Airbus А321 авиакомпании Red Wings, направлявшийся в московский аэропорт Домодедово, совершил в четверг, 19 декабря, аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
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Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
Политика
Путин пообещал разобраться с проблемами ветеранов ВОВ на Кубани
С вопросом о положении ветеранов ВОВ на Кубани обратился журналист Сергей Комков.
Общество
Путин прокомментировал дело о задержании Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о ходе дела о задержании журналиста Ивана Голунова.