Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в минусе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24% до 7543,37 пункта, французский CAC 40 просел на 0,15%, до 5959,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,51% до 13219,89 пункта.

Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

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Политика В Германии начались переговоры о транзите газа В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.

Общество Михаил Горбачев попал в больницу Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".

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Политика Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.

Политика Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Происшествия В Екатеринбурге пассажирский самолет совершил аварийную посадку Самолет Airbus А321 авиакомпании Red Wings, направлявшийся в московский аэропорт Домодедово, совершил в четверг, 19 декабря, аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.