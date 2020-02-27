Инвесторы опасаются последствий распространения китайского коронавируса, но их порадовали превзошедшие ожидания данные по продажам новостроек в США, отмечает ПРАЙМ. Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в плюсе.

Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

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