Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились преимущественно в минусе
Инвесторы опасаются последствий распространения китайского коронавируса, но их порадовали превзошедшие ожидания данные по продажам новостроек в США, отмечает ПРАЙМ. Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера преимущественно в плюсе.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Индексы США усилили падение до 3,3-4%, основные европейские индексы теряют более 4%
ПРАЙМ27 февраля в 10:42
Ключевые американские индексы резко снизились на фоне опасений вокруг коронавируса
ТАСС27 февраля в 13:06
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Происшествия
В Анкаре совершена попытка нападения на сотрудников Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своём Twitter о том, что в дом к трём её сотрудникам в Анкаре ворвались «какие-то упыри», которые угрожали им.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Политика
Турция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев
Политика
В США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Финансы
В России внесут изменения в закон о валютном регулировании
Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
Шоу-бизнес
После объявления о разводе Прилучный и Муцениеце проводят время вместе
На днях актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе после восьми лет брака и рождения двоих детей.
Авто
В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Общество
В Армении выявили первый случай коронавируса
В Армении выявлен первый случай коронавируса, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Общество