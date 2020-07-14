Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в основном снижением индексов
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 1,33% до 6176,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,73% до 5056,23 пункта, немецкий DAX — на 1,32% до 12799,97 пункта. Российский фондовый рынок закрылся в красной зоне.
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Нью-Йоркские биржевые индексы выросли на ожиданиях статистики крупных компаний США
Экономика сегодня13 июля в 20:30
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Общество
За сутки в РФ выявили 6422 случая заражения коронавирусом
Москва, 15 июля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 6422 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:55
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
В региональном оперативном штабе отметили, что на сегодняшний день число случаев инфицирования коронавирусом в регионе составляет 16372.
Evo-rus.com вчера в 04:20
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news вчера в 10:45
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
За сутки в России выявлено 6537 заболевших коронавирусом в 84 регионах
За последние сутки в России выявлено 6537 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1674 (25,6%).
Стерлеград 13 июля в 03:47
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
В Приамурье на стройке ГПЗ выявили нарушения прав мигрантов-строителей
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе.
REGNUM вчера в 02:38
Происшествия
На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»
Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
Общество
Дочь Дмитрия Пескова подала заявку на регистрацию логотипа. Его уже год используют проекты мэрии Москвы
Дождь 04:07
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Понарошку вышла замуж за Александра Листа (более известен как DJ List) в 2010 году.
CT news вчера в 10:42
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском вчера в 11:27
Космос
На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа
Высказываются самые разнообразные гипотезы, но пока ни одна из них не нашла своего подтверждения.
Planet Today 12 июля в 16:34
Общество
Москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля
Жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с четверга, 16 июля, сделать это бесплатно, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 04:06
Недвижимость
В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры
По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в московских новостройках эконом- и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
Lenta.ru 03:33
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Общество
В Совете Федерации выявлен новый случай коронавируса
Новый Калининград В Совете Федерации зафиксирован новый случай коронавируса — заразился один из сенаторов, он лечится дома.
Новый Калининград.Ru 02:37
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Культура
На предприятии УГМК создали медное ухо Ван Гога
Изюминкой каждой станут арт-объекты, созданные художником-декоратором ЭКЗ из медной проволоки, сообщает пресс-служба предприятия.
Европейско-Азиатские новости 02:19
Наука
Генетикам впервые удалось расшифровать «женскую» хромосому
Mockva.ru вчера в 19:14