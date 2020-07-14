Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в основном снижением индексов
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 1,33% до 6176,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,73% до 5056,23 пункта, немецкий DAX — на 1,32% до 12799,97 пункта. Российский фондовый рынок закрылся в красной зоне.
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Общество
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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
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Что нового ждет зрителей – неизвестно. Очевидно, об этом скажет 7 сентября на сборе труппы худрук театра Сергей Женовач.
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К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
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Вооруженные силы Армении сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов Азербайджана, заявил руководитель созданного в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе информационного центра Арцрун Ованнисян.
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Ubisoft назвала дату выхода Assassin’s Creed Valhalla
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