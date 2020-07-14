Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в основном снижением индексов
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 1,33% до 6176,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,73% до 5056,23 пункта, немецкий DAX — на 1,32% до 12799,97 пункта. Российский фондовый рынок закрылся в красной зоне.
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Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
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Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Общество
В Пенсионном фонде заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Политика
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Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Происшествия
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Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
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Авто
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Политика
«Голос» попросил прокуратуру проверить федеральные СМИ на клевету
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Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
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Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье
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Японцы решили попробовать продать британского разработчика процессоров
Возможности продажи британского разработчика процессоров ARM Limited рассматривает его японский владелец SoftBank, сообщил 14 июля Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 08:25
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В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки
На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
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