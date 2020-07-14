Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в основном снижением индексов
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 1,33% до 6176,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,73% до 5056,23 пункта, немецкий DAX — на 1,32% до 12799,97 пункта. Российский фондовый рынок закрылся в красной зоне.
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Экономика
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РБК 04:26
Общество
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ТАСС 09:38
Общество
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Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
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Live24 04:06
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Политика
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
РИА Новости 08:56
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в РФ и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 07:26
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Политика
Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
ТАСС 08:57
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем защитника Деяна Ловрена.
Sports.ru 08:48
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Армия и оружие
В Донбассе украинский диверсант подорвался на своей мине
ИА Красная Весна 09:11
Политика
Первое слушание показаний главы Косово Тачи в Гааге заняло шесть часов
Хашим Тачи Moerk MSC Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, слушание показаний продолжалось около шести часов и продолжится 14 июля.
REGNUM вчера в 18:02
Общество
Названы неочевидные признаки умных людей
Неочевидные признаки умных людей опубликовали в Сети. Пользователи социально-новостного сайта Reddit опубликовали список черт умных людей.
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Армия и оружие
ВМС США заказали разработку безэкипажного корабля среднего класса (MUSV)
В случае, если прототип робокорабля удовлетворит требованиям ВМС США, военные закажут производство еще восьми MUSV.
Военное обозрение 09:11
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Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Футбол
Семье умершего футболиста «Локомотива» не выплатили страховку. По очень странной причине
Татьяна Терехова, мать умершего футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, в интервью YouTube-шоу «КраСава» рассказала, что семья не получила страховку за его смерть.
Спорт-Экспресс 09:42