Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 1,33% до 6176,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,73% до 5056,23 пункта, немецкий DAX — на 1,32% до 12799,97 пункта. Российский фондовый рынок закрылся в красной зоне.

Фондовые торги в США завершились в основном снижением индексов

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