Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в основном снижением индексов
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 1,33% до 6176,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,73% до 5056,23 пункта, немецкий DAX — на 1,32% до 12799,97 пункта. Российский фондовый рынок закрылся в красной зоне.
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"На основании рекомендаций Хорватского института общественного здравоохранения власти страны приняли решение открыть границы для расширенного списка граждан из стран, не входящих в Евросоюз", – сказано в сообщении.
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Общество
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Народные новости 12 июля в 13:52
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Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
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Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
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Московский Комсомолец 05:25
Футбол
Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде
Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play (завышение спонсорских доходов).
РИА Новости 08:09
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Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа
Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.
REGNUM 09:48
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Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
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Политика
Адвокат Трампа: Демократы нелегально вывезли с Украины $5,3 млрд
По сведениям юриста, демократы нелегально вывезли с Украины порядка $5,3, передаёт ForPost.
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Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
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Футбол
«Барселона» предложила Филиппе Коутиньо «Арсеналу» и «Ньюкаслу»
«Барселона» по-прежнему намерена расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо и предложила его «Арсеналу» и «Ньюкасл Юнайтед», утверждает Goal.
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В ДНР заявили о гибели трёх украинских диверсантов под Горловкой
RT на русском 10:27
Авто
В России запретят ремонтироваться восстановленными запчастями
Изменения, прописанные в пакете изменения для Техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
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