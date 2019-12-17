Экономика

РосбалтРосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Китаю

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали позитивный настрой, сумев обновить достигнутые в минувшую пятницу рекорды. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,36% и оказался на отметке 28235,89 пункта.
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Биржи США не отреагировали на импичмент Трампу и продолжили рекордный рост

ПРАЙМ17:03

Рынок США безмятежно укрепляется

Finam.Ru12:32

Фондовая Америка закрылась разнонаправленно, индекс Nasdaq обновил рекорд

Финмаркет00:57

Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

Росбалт01:10

Позитивная конъюнктура на биржах США сохранится до пятничной экспирации. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ». 19.12.2019

Глас Народа00:51

Американский рынок акций вырос на оптимизме по торговле

Московский Комсомолецвчера в 20:50

Рынок проигнорировал импичмент Трампу. Но и причин для роста не нашел

РБК09:30
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Происшествия

Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Напомним, в результате ЧП один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, в том числе один гражданский, получили ранения, сам стрелок ликвидирован правоохранителями.
Московский Комсомолец 17:15
Политика

Россия и Украина проведут переговоры по газу в Минске

Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 22:06
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru 08:07
Здоровье

Василий Орлов решил запретить продажу снюса в Приамурье

Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 19 декабря, на заседании региональной антинаркотической комиссии, поручил чиновникам проработать вопрос о запрещении продажи в Приамурье жевательных смесей, содержащих никотин.
Байкал24 12:01
Политика

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Lenta.ru 21:57
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости 16:16
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

ToDay News Ufa 17 декабря в 08:26
Здоровье

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО вчера в 08:44
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие

Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Avia.pro 16 декабря в 16:22
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

ФАН 09:59
Экономика

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Коммерсантъ 13:08
Общество

Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи

Министерство внутренних дел России выразило желание наделить полицейских правом изымать детей из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью.
Lenta.ru 18:15
Гаджеты

Выпущен релиз Linux Mint 19.3: HiDPI и обновление приложений

Вышла релизная версия Linux Mint 19.3 с кодовым названием Tricia, которая основана на последней версии Ubuntu 18.04.3 LTS и включает в себя ряд изменений, преимущественно визуальных.
3DNews 03:15
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Общество

Суд в Приморье признал незаконным увольнение главврача медцентра ДВФУ

РИА Новости 21:02
Биатлон

Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
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Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
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Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
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Кино

Ксения Собчак посетила премьеру фильма «Союз спасения»

Премьера нового фильма о восстании декабристов состоялась вечером 18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
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Политика

Журнал The Economist назвал Узбекистан страной года

Узбекистан стал страной года по версии британского издания The Economist.
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Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
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Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport 09:42
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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 21:52
Фигурное катание

Загитова выступила на «Газпром Арене» перед матчем СКА — ЦСКА

Piter.tv 13:29
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