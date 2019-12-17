Экономика

РосбалтРосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Китаю

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали позитивный настрой, сумев обновить достигнутые в минувшую пятницу рекорды. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,36% и оказался на отметке 28235,89 пункта.
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Фондовая Америка закрылась разнонаправленно, индекс Nasdaq обновил рекорд

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