Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Китаю
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали позитивный настрой, сумев обновить достигнутые в минувшую пятницу рекорды. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,36% и оказался на отметке 28235,89 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в центре Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы, устроенной на Большой Лубянке в центре Москвы.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Энергетика
СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами
Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Происшествия
Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
Происшествия
SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст перестала скрывать третью беременность
Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья накануне появилась на премьере фильма «Союз спасения», где она сыграла главную роль.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Армия и оружие
Израиль атаковал объект ХАМАС в ответ на обстрел
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Общество
Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ
Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Здоровье
Врачи онкоцентра Блохина пожаловались Скворцовой на токсичность детских дженериков
Опыт применения детского подразделения онкоцентра свидетельствует о токсичности и низкой эффективности российских аналогов.
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Наука
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Американские исследователи засняли из космоса погружение ледника Купол Вавилова под воду.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Армия и оружие
Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Политика
Госдеп пытается помешать «санкциям из ада» против России
Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа "решительно выступает против" законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Происшествия
В парке Победы нашли труп 17-летней девушки
В саратовском парке Победы 19 декабря было найдено тело 17-летней девушки. Об этом ИА «Регион 64» сообщил собственный источник.