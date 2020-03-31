Экономика

РосбалтРосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Трампу

Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,97% до 5563,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,62% до 4378,51 пункта, а немецкий DAX — на 1,9% до 9815,97 пункта. Российский фондовый рынок завершил понедельник в «зеленой зоне».
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Индексы США закончили первые торги 2 квартала падением на примерно 4,5% - данные бирж

ПРАЙМ16:26

Американские фондовые индексы снижаются

Финмаркетвчера в 10:21

Фондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Трампу

Росбалтвчера в 04:44

Торги на бирже Америки завершились в плюсе благодаря Трампу

Pravda.Ruвчера в 03:23

Неделя торгов на Уолл-стрит началась с роста

REGNUM30 марта в 12:29

Рынок США открылся ростом в пределах 1%

РБК30 марта в 10:22

Индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,8-1,3%, выросла «Роснефть»

Интерфакс30 марта в 03:25
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Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

РБК 16:19
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Общество

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:08
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

РИА Новости 16:45
Общество

МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.
RT на русском 15:34
Здоровье

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Шоу-бизнес

Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова

Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Shraibikus News 15:42
Спорт

«Луч» объявил об уходе из профессионального футбола

«По решению министерства спорта Приморья в будущем сезоне «Луч» не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус», - говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.
Евро-футбол.ру 07:24
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС вчера в 20:26
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Политика

Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
РБК 16:25
Технологии

Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции

Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.
Интерфакс вчера в 09:26
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Здоровье

В Саратовской области выявили вспышку африканской чумы свиней

Газета.Ru 16:44
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Приложение для контроля самоизоляции москвичей запустят 2 апреля

Мобильное приложение для москвичей, проходящих на дому курс лечения от новой коронавирусной инфекции, станет доступно 2 апреля.
Вести.Ru 02:59
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Армия и оружие

Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
RT на русском 14:04
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Коммерсантъ 15:55
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус вчера в 20:31
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 14:42
Общество

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона

В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Lenta.ru 14:41
Транспорт

В Крыму из-за коронавируса остановлены морские перевозки пассажиров

Симферополь, 1 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Морские пассажирские перевозки временно приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса в Крыму.
REGNUM 16:07
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
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