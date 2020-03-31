Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,97% до 5563,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,62% до 4378,51 пункта, а немецкий DAX — на 1,9% до 9815,97 пункта. Российский фондовый рынок завершил понедельник в «зеленой зоне».

Фондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Трампу

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