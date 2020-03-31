Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Трампу
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в плюсе. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,97% до 5563,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,62% до 4378,51 пункта, а немецкий DAX — на 1,9% до 9815,97 пункта. Российский фондовый рынок завершил понедельник в «зеленой зоне».
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19
Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
Общество
МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина
Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.
Здоровье
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова
Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Спорт
«Луч» объявил об уходе из профессионального футбола
«По решению министерства спорта Приморья в будущем сезоне «Луч» не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус», - говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Технологии
Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции
Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Приложение для контроля самоизоляции москвичей запустят 2 апреля
Мобильное приложение для москвичей, проходящих на дому курс лечения от новой коронавирусной инфекции, станет доступно 2 апреля.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Армия и оружие
Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Космос
Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Общество
Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона
В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Транспорт
В Крыму из-за коронавируса остановлены морские перевозки пассажиров
Симферополь, 1 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Морские пассажирские перевозки временно приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса в Крыму.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.