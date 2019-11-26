Экономика

РосбалтРосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе на позитивных новостях

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В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке продвигаются хорошо, и он стремится к ее заключению, отмечает ПРАЙМ. Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в плюсе.
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