Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе на позитивных новостях
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке продвигаются хорошо, и он стремится к ее заключению, отмечает ПРАЙМ. Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в плюсе.
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Американские биржевые индексы выросли на новостях по соглашению США-КНР
Московский Комсомолецвчера в 20:46
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