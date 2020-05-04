Коронавирус
REGNUMФондовый рынок США начал неделю в «красной зоне»
Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 17:03 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит упали на открытии 4 мая на фоне обострения отношений Китая и США, которое может привести к новой торговой войне.
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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P снижаются после апрельского роста
Экономика сегодня03:28
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 07:06
Политика
Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем
Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:32
Происшествия
Самолет Москва - Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, днем 4 мая подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту.
Вести.Ru 09:45
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Общество
Коронавирус нашли у половины челябинских вахтовиков в Якутии
У половины жителей Челябинской области, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, выявлен коронавирус.
URA.Ru 08:23
Политика
В Сербии планируют отменить чрезвычайное положение с 7 мая
Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах отменить чрезвычайное положение с 7 мая.
News.ru вчера в 16:37
Происшествия
Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде
Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
Наука
Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D
Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости вчера в 05:30
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
Польша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe
RuNews24.ru 06:00
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Происшествия
В Севастополе на женщину напали за вопросы об изоляции
Известия вчера в 16:45
Здоровье
В Италии оценили реальное число жертв коронавируса
Число летальных исходов вследствие распространения эпидемии коронавируса в Италии может быть выше официальных данных как минимум на 11,6 тысячи, свидетельствует совместный доклад Национального института статистики и Высшего института здравоохранения.
РИА Новости 09:49
Политика
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам.
Lenta.ru 08:35
Общество
Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
Medical Note 07:35
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 10:15
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Хоккей
Форвард «Динамо» Петерссон подписал с «Локомотивом» контракт на 2 года
Швед подписал с ярославским клубом контракт на два года. В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московское «Динамо».
Sports.ru 09:11
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Футбол
Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах
Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении.
РБК 09:11
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое испытание»
Надежда Бабкина 1 мая выписалась из больницы и рассказала фанатам о своей болезни.
Дни24 02 мая в 06:11
Общество
Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации
Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
Происшествия
Обвиняемого в подбросе наркотиков транспортного полицейского взяли под стражу в зале суда
30 апреля Калининградский областной суд из-за процессуальных нарушений вернул материал об избрании меры пресечения экс-полицейскому в районный суд на новое рассмотрение.
Клопс 08:47