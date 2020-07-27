Финансы
REGNUMФондовый рынок США начал неделю в «зеленой зоне»
Хороший рост на премаркете и старте торгов показали компании Apple, Amazon, Facebook и Alphabet. На 5,7% выросли акции Moderna, объявившей о начале испытаний вакцины от COVID-19.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Армия и оружие
Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России
Российская газета 03:30
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
РИА Новости 04:40
Игры
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Игромания.ру вчера в 12:19
Общество
Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
Московский Комсомолец 04:21
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
Путешествия
Определен самый дешевый отдых на море для россиян в августе
Российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха на море для отечественных туристов в начале августа текущего года.
Lenta.ru 04:28
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 17:09
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Финансы
Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов
В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Религия
Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси
Парламентская газета 02:21
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
США победят коронавирус и наступит "золотой век", заявил американский президент Дональд Трамп.
Газета.Ru 04:32
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Наука
ИИ поможет ученым идентифицировать птиц
Чтобы модели искусственного интеллекта могли точно идентифицировать птиц, их необходимо обучить с помощью тысяч изображений.
Машины и Механизмы вчера в 09:06
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Экономика
Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР
В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
РБК 04:29
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46