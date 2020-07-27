Финансы

REGNUMREGNUMФондовый рынок США начал неделю в «зеленой зоне»

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Хороший рост на премаркете и старте торгов показали компании Apple, Amazon, Facebook и Alphabet. На 5,7% выросли акции Moderna, объявившей о начале испытаний вакцины от COVID-19.
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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 28 июля в коридоре 1255-1280 пунктов

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