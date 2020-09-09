Фондовый рынок США начал расти после нескольких дней падения
Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 17:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 9 августа в «зеленой зоне» после нескольких дней серьезного падения.В источнике
С чего всё началось
Американские биржи упали
На 23:00 мск на закрытии Нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ снижается на 4,11 процента, до 10 847,69 пункта, потеряв примерно десять процентов стоимости за три последних дня торгов.
РИА Новостивчера в 16:24
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