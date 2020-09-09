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REGNUM
REGNUM

Фондовый рынок США начал расти после нескольких дней падения

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 17:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 9 августа в «зеленой зоне» после нескольких дней серьезного падения.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Американские биржи упали

На 23:00 мск на закрытии Нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ снижается на 4,11 процента, до 10 847,69 пункта, потеряв примерно десять процентов стоимости за три последних дня торгов.
РИА Новостивчера в 16:24
Подробнее о событии
REGNUM

Фондовый рынок США начал расти после нескольких дней падения

REGNUM10:32
ПРАЙМ

Фондовые биржи США заметно восстанавливаются после трехдневного падения

ПРАЙМ10:06
Аргументы и Факты

Американские биржи упали

Аргументы и Факты17:40
Finam.Ru

Пандемия распродаж акций технологических компаний перекинулась на китайский рынок

Finam.Ru05:45
ФедералПресс

В США продолжают падать биржи

ФедералПресс17:11
РИА Новости

Американские биржи упали

РИА Новостивчера в 16:24
ИА Красная Весна

Американские рынки вернулись к резкому падению после мер смягчения

ИА Красная Веснавчера в 16:49

Названы новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году

По новым правилам, новые легковые автомобили младше четырех лет полностью освобождаются от техосмотра, проходить его раз в два года нужно машинам в возрасте от четырех до десяти лет, а автомобилям старше 10 лет – ежегодно.
Названы новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году
Автоновости дня07:26
49

Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
2

Пашаев обещал актёру Ефремову минимальное наказание за смертельное ДТП

Адвокат Эльман Пашаев обещал актёру Михаилу Ефремову, что своей защитой добьётся минимального наказания — или приговора, не связанного с лишением свободы, или отбывания срока в колонии-поселении.
News.ru13:04
18

Слуцкий заявил о политизации обсуждения отравления Навального в ПАСЕ

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу того, каким образом в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошло обсуждение отравления российского политика Алексея Навального.
Общественная служба новостей21:38
28

Колесникова считает, что ее пытались похитить

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение, намерена вместе с адвокатом составлять обращения, чтобы были установлены виновные в ее насильственном вывозе на границу с Украиной, сообщил в среду штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
РИА Новости14:47

Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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