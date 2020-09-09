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REGNUM
REGNUM

Фондовый рынок США начал расти после нескольких дней падения

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 17:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 9 августа в «зеленой зоне» после нескольких дней серьезного падения.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Американские биржи упали

На 23:00 мск на закрытии Нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ снижается на 4,11 процента, до 10 847,69 пункта, потеряв примерно десять процентов стоимости за три последних дня торгов.
РИА Новостивчера в 16:24
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REGNUM

Фондовый рынок США начал расти после нескольких дней падения

REGNUM10:32
РИА Новости

Американские биржи упали

РИА Новостивчера в 16:24
Аргументы и Факты

Американские биржи упали

Аргументы и Факты17:40
ФедералПресс

В США продолжают падать биржи

ФедералПресс17:11
ПРАЙМ

Фондовые биржи США заметно восстанавливаются после трехдневного падения

ПРАЙМ10:06
ИА Красная Весна

Американские рынки вернулись к резкому падению после мер смягчения

ИА Красная Веснавчера в 16:49
Finam.Ru

Усиление геополитических рисков вряд ли поставит под угрозу «Северный поток - 2»

Finam.Ruвчера в 08:40

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
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Команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» не планировала приглашать Феттеля

Руководитель команды "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" Отмар Сафнауэр, комментируя слухи о возможном приходе четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, заявил, что команда начнет следующий сезон в том же составе, в котором выступает сейчас.
РИА Новости10:26

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета14:50
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Рита Дакота призналась, что ей до сих пор стыдно за Влада Соколовского

Дакота отметила, что даже при уважении к Владу, как отцу их общей дочери, она не станет умалчивать о своих чувствах и в книге, которую планирует выпустить, собирается честно и открыто рассказать о своей жизни.
Newia.ru14:52
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22