Экономика
REGNUMФондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус
Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Ру24 февраля в 11:12
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Общество
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак
Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Футбол
Лион — Ювентус 1:0 (2-й тайм)
Туринский "Ювентус" и "Лион" объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
Здоровье
В России подсчитали долю больниц и поликлиник без горячей воды
Большинство российских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, «что приводит к естественному их разрушению», следует из доклада.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Политика
Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя его предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева, первого генерального директора телекомпании ОРТ, написали имя человека, который мог быть убийцей журналиста.
Футбол
Бензема продлил контракт с «Реалом»
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Футбол
Башкиров стал игроком «Заглембе»
Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Происшествия
Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка
Происшествия
СК установил личность второго соучастника убийства Япончика
Следственный комитет России (СКР) установил личность второго предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного под прозвищем Япончик, сообщается на сайте ведомства.
Авто
Опубликованы цены на новый Land Rover Defender 90 и 110
Новый Land Rover Defender 110 уже довольно давно доступен в конфигураторе, но теперь бренд открывает стол заказов для меньшего Defender 90.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Политика
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
Общество
В Норвегии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Норвегии, заболевший вернулся в страну из Китая.
Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сможет рассчитывать на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива".
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.