Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.

Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус

Общество Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Теннис Шарапова объявила о завершении карьеры Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.

Общество Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.

Футбол Башкиров стал игроком «Заглембе» Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.

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Общество Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.

Политика Сурков объяснил уход с поста помощника президента Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.