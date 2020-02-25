Экономика
REGNUMФондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус
Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Ру24 февраля в 11:12
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Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Политика
Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для президента
Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент России Владимир Путин прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Общество
Лаос приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
С марта 2020 года авиакомпании Лаоса приостановят полёты в Южную Корею из-за охватившего страну коронавируса, сообщает англоязычная газета Vientiane Times со ссылкой на отраслевые источники.
Политика
В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ
Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Самым продаваемым смартфоном стал Iphone XR. Самым популярным смартфоном за прошлый год стал Iphone XR.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Общество
Глава Сахалина не поддержал идею построить жилой комплекс в районе курорта «Горный воздух»
Власти Сахалинской области не согласовывали проект строительства жилого комплекса "Горная Ривьера" на склоне горы Большевик, где расположен курорт "Горный воздух".
Политика
Путин назвал проблему малого и среднего бизнеса в России
Президент Владимир Путин рассказал об одной из проблем развития малого и среднего бизнеса в России.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Общество
На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус
Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Экономика
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Гаджеты
До старта продаж Samsung улучшила 108-мегапиксельную камеру Galaxy S20 Ultra
Еще до начала розничных продаж смартфона Galaxy S20 Ultra компания Samsung Electronics запустила распространение первого обновления прошивки для него.
Технологии
«Ростелеком» предупреждает о новой схеме мошенничества
«Ростелеком» предупреждает жителей ЮФО и СКФО о новых способах интернет-мошенничества с использованием логотипа компании.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Технологии
Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно
Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Культура
«Правда, что, кроме убийств, все остальное было настоящее?» Запрещенный к показу в России фильм «Наташа» из проекта «Дау» добрался до Берлинале. Интервью режиссера Ильи Хржановского
У проекта до Парижа было свое пространство, сейчас «Дау» заходит погостить в иные пространства, например, на кинофестивали.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.