Экономика

REGNUMREGNUMФондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус

Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.
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Как сильно инвесторы боятся распространения нового коронавируса?

ТАСС08:15

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Ру24 февраля в 11:12

Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 16:54

Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу

ПРАЙМвчера в 16:47

Выпуск бондов в мире приостановился на фоне распространения коронавируса

Финмаркет07:52

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБК24 февраля в 09:48

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru24 февраля в 04:30
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Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Коммерсантъ 08:32
Политика

Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для президента

Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом.
REGNUM 08:33
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Политика

Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент России Владимир Путин прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Моя Москва.онлайн 03:34
Общество

Лаос приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

С марта 2020 года авиакомпании Лаоса приостановят полёты в Южную Корею из-за охватившего страну коронавируса, сообщает англоязычная газета Vientiane Times со ссылкой на отраслевые источники.
REGNUM 02:32
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Политика

В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Интерфакс 04:17
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон 2019 года

Самым продаваемым смартфоном стал Iphone XR. Самым популярным смартфоном за прошлый год стал Iphone XR.
Мой Брянск 07:54
Происшествия

Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе

Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Snob.ru 03:40
Общество

Глава Сахалина не поддержал идею построить жилой комплекс в районе курорта «Горный воздух»

Власти Сахалинской области не согласовывали проект строительства жилого комплекса "Горная Ривьера" на склоне горы Большевик, где расположен курорт "Горный воздух".
ТАСС 08:35
Политика

Путин назвал проблему малого и среднего бизнеса в России

Президент Владимир Путин рассказал об одной из проблем развития малого и среднего бизнеса в России.
Взгляд.ру 08:23
Общество

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ вчера в 02:26
Общество

На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус

Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Аргументы и Факты вчера в 05:58
Экономика

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новости вчера в 19:05
Политика

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц

Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 05:10
Общество

В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь

РИА Новости 08:25
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Политика

Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
RT на русском 04:16
Гаджеты

До старта продаж Samsung улучшила 108-мегапиксельную камеру Galaxy S20 Ultra

Еще до начала розничных продаж смартфона Galaxy S20 Ultra компания Samsung Electronics запустила распространение первого обновления прошивки для него.
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Технологии

«Ростелеком» предупреждает о новой схеме мошенничества

«Ростелеком» предупреждает жителей ЮФО и СКФО о новых способах интернет-мошенничества с использованием логотипа компании.
Зори Табасарана 06:58
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Происшествия

Экс-полковника Росгвардии в Самаре приговорили к 12 годам колонии

REGNUM 06:50
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости вчера в 12:30
Общество

Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой

Аргументы недели вчера в 13:41
Технологии

Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно

Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
Lenta.ru 05:58
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны

В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Российская газета 02:00
Культура

«Правда, что, кроме убийств, все остальное было настоящее?» Запрещенный к показу в России фильм «Наташа» из проекта «Дау» добрался до Берлинале. Интервью режиссера Ильи Хржановского

У проекта до Парижа было свое пространство, сейчас «Дау» заходит погостить в иные пространства, например, на кинофестивали.
Новая газета вчера в 14:49
Политика

Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
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