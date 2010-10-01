Коронавирус
REGNUMФондовый рынок США переместился в «зеленую зону»
Фондовый рынок США находится под давлением общего экономического кризиса, а также возможного начала новой торговой войны с Китаем. В то же время, американскую экономику поддерживают крупные вливания денег из бюджета и начало снятия ограничений из-за коронавируса.
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Американские фондовые индексы упали в первый день мая, апрель завершили ростом
Финмаркетвчера в 02:22
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Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться в июне, заявил в интервью «Парламентской газете» главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Московский Комсомолец 03 мая в 15:34
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
Футбол
Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 04:42
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Игры
Обложка LEGO Star Wars появилась в Сети
Новая игра по мотивам "Звездных войн" была анонсирована компанией Warner Bros. Игра получит название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
NewInform вчера в 13:58
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Авто
Составлен рейтинг самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 00:36
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия
В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100
Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
REGNUM 00:43
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03 мая в 03:43
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК вчера в 07:54
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 03 мая в 13:39
Происшествия
Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»
Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
Эхо Москвы вчера в 12:33
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Происшествия
61 пациента за сутки выявили с коронавирусом в Новосибирской области
По информации оперштаба на 10:00, понедельника, 4 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 61 человека в Новосибирской области.
Kursk.com вчера в 01:24
Гаджеты
В РФ начались продажи смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей
С 4 мая новые бюджетные модели стали доступны для покупки по цене от 6 990 рублей. Речь идет об устройствах Honor 9C, 9A и 9S.
Astera вчера в 03:29
Общество
Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии
Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
RT на русском 00:00
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 вчера в 05:05
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Принцессу Евгению поздравляют с беременностью
Принцессу Евгению поздравляют с беременностью Принцессу Евгению подозревают в беременности.
Экспресс газета вчера в 05:41
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе
Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе Киев заявил, что больше не хочет вести переговоры с нынешними представителями непризнанных республик Донбасса.
Коммерсантъ вчера в 18:04