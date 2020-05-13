Экономика

REGNUMREGNUMФондовый рынок США перешел в «красную зону»

Нью-Йорк, США, 12 мая 2020, 22:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США переместились в «красную зону» к середине торговой сессии 12 мая.
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Закрепление индекса МосБиржи над отметкой 2600 пунктов будет позитивным сигналом

Finam.Ru07:25

Ключевые индексы в США снизились на фоне публикации данных по безработице

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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

News.ru11 мая в 10:30

Ключевые индексы США обвалились после выступления главы ФРС

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Золото дорожает на опасениях за перспективы экономики

ПРАЙМ11:08

Биржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС

Известиявчера в 17:19

Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов

REGNUM10:22
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
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Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает в качестве новой даты проведения Единого государственного экзамена 19 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 11:16
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Наука

Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут

ТАСС Наука 11:24
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Армия и оружие

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
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Общество

Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19, вызываемым коронавирусной инфекцией нового типа, в России остановлен, уже 11 дней прирост новых случаев незначительный, сообщила в четверг, 14 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:39
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Общество

Собянин рассказал, сколько москвичей заразились коронавирусом

В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Футбол

Баринов сравнил увольнение Семина с убийством «Локомотива»

Известный болельщик «Локомотива» актер Валерий Баринов прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным и назначить на его место сербского специалиста Марко Николича.
Матч ТВ 11:23
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Общество

Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30
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Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
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Культура

Сериал «Судная ночь» закрыли после двух сезонов в эфире

Кабельный канал USA Network принял решение не продлять на третий сезон свой нашумевший сериал «Судная ночь».
Киноафиша России 03:26
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Авто

Toyota выпустит новый кроссовер Toyota Urban Cruiser

Японский бренд Toyota официально подтвердил выпуск своего нового кросса Urban Cruiser.
Car.ru 05:27
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подскочили на 5% и обновили максимум с начала марта без новостей

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" вечером в четверг развернулись вверх в отсутствие новостей и подскочили более чем на 5%, обновив максимум с начала марта.
Интерфакс 11:23
Общество

Собянин рассказал про «свет в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом

"Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь", – поделился Собянин.
Москва 24 11:16
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины

Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей, а также оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
РЕН ТВ вчера в 05:09
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Общество

Суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

Дело футболистов было отправлено на пересмотр из-за существенных нарушений закона, допущенных Московским городским судом.
Бомбардир.ру вчера в 08:52
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Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
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Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
7
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
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Экономика

Риски кризиса неплатежей растут

Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР.
Ведомости 06:30
Общество

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
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