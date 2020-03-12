Финансы

RT на русскомRT на русскомБиржи США закрылись резким падением до 9,3%

Индексы США закрылись резким падением на 7,9—9,3%, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Такой показатель стал худшим с 1987 года.
РИА Новости16:38

Подробнее о событии

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

РИА Новости16:38

Биржи США закрылись резким падением до 9,3%

RT на русском16:21

Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года

Коммерсантъ16:46

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

Газета.Ru16:15

На бирже США произошло рекордное падение за последние 30 лет

URA.Ru16:47

Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал за последние 30 лет

Московский Комсомолец16:48

Американская биржа закрылась с крупнейшим за 33 года обвалом

РЕН ТВ16:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:06, Ашберн

Комментарии

Общество

МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области

Региональное управление МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Калининград.Ru 16:48
Финансы

Российский рынок усилил падение

Российский рынок продолжает стремительное падение на фоне распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 07:04
Космос

На МКС впервые вырастили листовой салат

МИР 24 10 марта в 01:28
Общество

В Петербурге начали штрафовать за нарушение правил платной парковки

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 22:04 — REGNUM В Петербурге заработала система преследования нарушителей правил платной парковки.
REGNUM 15:04
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Армия и оружие

National Interest сообщил о сотнях недостатков «невидимки» F-35

Американское издание National Interest опубликовало материал, посвященный недочетам широко разрекламированного истребителя пятого поколения F-35.
NewInform 13:04
Футбол

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен

Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Красная весна 14:03
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Технологии

Разработчик AR-устройств Magic Leap ищет новых владельцев

3DNews 00:42
Музыка

Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 16:49
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС 04:45
Общество

ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
ТАСС вчера в 12:32
Авто

Фургон Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию

Mercedes-Benz Vito 2020 модельного года обновится: производитель обещает полностью электрическую версию этого пассажирского фургона eVito Tourer.
Shraibikus News вчера в 11:53
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 07:30
Общество

Торговые переговоры ЕС и Британии отменены из-за коронавируса

Великобритания и Европейский союз договорились отменить личные торговые переговоры, запланированные на следующей неделе в Лондоне из-за вспышки коронавируса, заявило правительство Великобритании 12 марта, передает Reuters.
Красная весна 15:10
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily 06:57
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Хоккей

Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:48
Здоровье

В Минздраве объявили о пандемии ожирения в РФ

Диетологи выявили отличия в рационах Путина, Трампа и Меркель По словам Тутельяна, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением, пишет Ura.ru.
Национальная служба новостей 16:27
Политика

Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
REGNUM 13:16
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Общество

В России разработают программу цифровой трансформации ведомств

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что вскоре будет разработана типовая программа цифровой трансформации ведомств на три года, и призвал федеральные органы власти проводить эту работу совместно с регионами.
РИА Новости 07:58
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Футбол

Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду

Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.
Чемпионат 16:41
Общество

Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
ТАСС 16:43
Хоккей

Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
РИА Новости 16:32
Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК

Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
ProstoProSport 15:46
Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
МонаВиста 07:17
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное