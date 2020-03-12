Финансы
RT на русскомБиржи США закрылись резким падением до 9,3%
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с чего всё началось
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Такой показатель стал худшим с 1987 года.РИА Новости16:38
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Комментарии
Общество
МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области
Региональное управление МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Финансы
Российский рынок усилил падение
Российский рынок продолжает стремительное падение на фоне распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Космос
На МКС впервые вырастили листовой салат
Общество
В Петербурге начали штрафовать за нарушение правил платной парковки
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 22:04 — REGNUM В Петербурге заработала система преследования нарушителей правил платной парковки.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Армия и оружие
National Interest сообщил о сотнях недостатков «невидимки» F-35
Американское издание National Interest опубликовало материал, посвященный недочетам широко разрекламированного истребителя пятого поколения F-35.
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Общество
ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
Авто
Фургон Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию
Mercedes-Benz Vito 2020 модельного года обновится: производитель обещает полностью электрическую версию этого пассажирского фургона eVito Tourer.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Общество
Торговые переговоры ЕС и Британии отменены из-за коронавируса
Великобритания и Европейский союз договорились отменить личные торговые переговоры, запланированные на следующей неделе в Лондоне из-за вспышки коронавируса, заявило правительство Великобритании 12 марта, передает Reuters.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Хоккей
Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса
Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Здоровье
В Минздраве объявили о пандемии ожирения в РФ
Диетологи выявили отличия в рационах Путина, Трампа и Меркель По словам Тутельяна, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением, пишет Ura.ru.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
В России разработают программу цифровой трансформации ведомств
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что вскоре будет разработана типовая программа цифровой трансформации ведомств на три года, и призвал федеральные органы власти проводить эту работу совместно с регионами.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Футбол
Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду
Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Хоккей
Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК
Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».