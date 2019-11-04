Финансы
Газета.RuФондовый рынок США показывает заметный рост
Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно растут. Об этом свидетельствуют данные торгов. Отмечается, что изменения происходят на фоне ожиданий улучшения отношений между США и Китаем.
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Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, несмотря на соглашения, которых удалось достичь 29 октября в ходе заседания контактной группы.
Журналистская правда 08:05
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Происшествия
Экс-чемпион Латинской Америки скончался в автокатастрофе
Бывший чемпион Латинской Америки по версии WBO Latino Леонардо Гонсалес скончался в автокатастрофе, сообщает Sport24.
Газета.Ru 11:00
Политика
Зеленский сократил число судей Верховного суда в два раза
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о проведении судебной реформы, согласно которой число судей в Верховной суде страны сокращается в два раза.
Газета.Ru 10:59
Политика
На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что запуск "Северного потока — 2" будет означать прекращение транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 11:00
Здоровье
Врач-диетолог перечислила самые вредные сладости
«Вечерняя Москва» решила выяснить, какие кондитерские изделия и сладости вообще не стоит покупать.
Вечерняя Москва 08:46
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Газета.Ru 10:00
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Экономика
Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты
Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Политика
Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует
Президент России Владимир Путин 4 ноября вручил в Кремле государственные премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
News.ru 08:02
Футбол
Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле
38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
Sportbox.RU 09:01
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия вчера в 05:33
Политика
Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
Газета.Ru 08:36
Происшествия
В Гайском районе произошла авария: умерла женщина
В результате аварии 43-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы не совместимые с жизнью и умерла до приезда скорой медицинской помощи.
Московский Комсомолец 09:13
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии
В Сети появилось первое видео, на кадрах которого русская красавица Оксана Воеводина впервые показывает лицо своего шестимесячного сына Исмаила Леона, отцом которого, напомним, является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V. Малыш сейчас продолжает знакомиться с миром, у него активно режутся зубки.
Телепрограмма 01 ноября в 23:03
Кино
Вышел новый трейлер «Нового папы»
Российская газета 08:18
Наука
Новый способ борьбы с раком поможет иммунной системе найти опухоли
Evo-rus.com вчера в 02:16
Здоровье
Жителей России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое придет в Центральную Россию с 4 ноября.
REGNUM вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал вчера в 16:56
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости вчера в 11:40
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32