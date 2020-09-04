Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
Подробнее о событии
Forbes

«Прожорливый кит»: FT назвала SoftBank виновником резкого роста американских IT-компаний на бирже

Forbes12:07
REGNUM

Уолл-стрит восстанавливается после резкого спада

REGNUM15:13
РБК

«Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком

РБК06:33
ПРАЙМ

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе - данные торгов

ПРАЙМ16:24
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
RT на русском15:25
211

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUM00:42
384

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.
Газета.Ru11:37
371

Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РИА Новости14:43
2