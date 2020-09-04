Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
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Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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