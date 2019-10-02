Финансы

REGNUMREGNUMФондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
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