Финансы
REGNUMФондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Космос
Илон Маск на видео показал внутренний вид звездолета SpaceX
Актуальные Новости вчера в 04:35
Происшествия
Бомбардировщик времен ВОВ разбился в США
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в американском штате Коннектикут. Об этом сообщает CBS 2 октября.
Известия вчера в 11:11
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск вчера в 10:36
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди
РИА Новости вчера в 05:52
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.
Deita.ru вчера в 22:15
Авто
Кроссовер Lifan X70 возвращается на российский рынок
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня 01:48
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство
Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Lenta.ru 05:00
Хоккей
В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
RT на русском 03:04
Политика
ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов
ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь желающих сотрудничать с американскими спецслужбами.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи
NewInform вчера в 12:04
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Происшествия
Льва Шлосберга вызвали в СК по делу журналистки Светланы Прокопьевой
Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к терроризму журналистки Светланы Прокопьевой.
Медиазона вчера в 09:22
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Происшествия
СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru вчера в 10:35
Технологии
На планшеты для переписи населения потратят 11,5 млрд рублей
На планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения потратят 11,5 млрд рублей, сообщает «МБХ медиа» после изучения лота на сайте госзакупок.
Свободные Медиа 05:10
Происшествия
Борт SSJ выкатился за пределы ВПП на Чукотке
Телеканал 360° 05:23
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости вчера в 09:45
Политика
Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады
Rusvesna.su 04:46