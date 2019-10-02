Происшествия Бомбардировщик времен ВОВ разбился в США Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в американском штате Коннектикут. Об этом сообщает CBS 2 октября.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Происшествия Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота» Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.

Авто Кроссовер Lifan X70 возвращается на российский рынок Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.

Политика Британия ослабила санкции против России ради Марса Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.

Политика ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь желающих сотрудничать с американскими спецслужбами.

Происшествия Льва Шлосберга вызвали в СК по делу журналистки Светланы Прокопьевой Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к терроризму журналистки Светланы Прокопьевой.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Происшествия СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Технологии На планшеты для переписи населения потратят 11,5 млрд рублей На планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения потратят 11,5 млрд рублей, сообщает «МБХ медиа» после изучения лота на сайте госзакупок.