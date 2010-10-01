Экономика
Финансовая газетаФондовый рынок США снизился вслед за китайским рынком акций
Напряженность между Китаем и США вызвала снижение американских фондовых индексов вслед за падением китайского фондового рынка. Индекс Dow Jones прервал четырехдневный рост.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
РИА Новости вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Гарик Харламов показал свою новую возлюбленную
Как сообщает Live24, популярный комик, телеведущий и актер Гарик Харламов показал всем свою новую возлюбленную.
CT news 02:29
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru вчера в 07:54
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости 01:49
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии
Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят (на фото) поделился ожиданиями от следующего этапа Формулы-1, который пройдёт на трассе "Хунгароринг" в Венгрии с 17 по 19 июля.
Sport.ru 15 июля в 06:59
Происшествия
В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
Общество
Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тыс. рублей.
ФАН вчера в 20:46
Политика
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ вчера в 13:57
Общество
Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 94 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 17 июля выявлено 94 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:53
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
Общество
Выяснилось, где в Кузбассе выявлены новые случаи коронавируса
Минувшие сутки принесли ещё 45 новых заражённых в Кемеровской области. Лидерами антирейтинга стали Кемерово и Новокузнецк.
Вести Кузбасс 02:14
Общество
В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
РИА Новости 02:01
Здоровье
Еще четыре столичных стационара возобновили прием плановых пациентов
65 процентов московских КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно в спецпроекте mos.ru.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал.
RT на русском 01:46
Политика
Конгрессмен США заявил о подготовке закона против «российских хакеров»
Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшее время представит законопроект против «российских хакеров», которых США, Великобритания и Канада обвинили в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 23:26
Экономика
Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.
RT на русском 02:13
Общество
Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Наука
Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19
По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
Известия вчера в 21:44
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Армия и оружие
Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму
Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor вчера в 01:15