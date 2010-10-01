Экономика

Финансовая газетаФинансовая газетаФондовый рынок США снизился вслед за китайским рынком акций

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Напряженность между Китаем и США вызвала снижение американских фондовых индексов вслед за падением китайского фондового рынка. Индекс Dow Jones прервал четырехдневный рост.
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Фондовый рынок США снизился вслед за китайским рынком акций

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