Финансы

REGNUMREGNUMФондовый рынок США снова растет после серьезного спада

Спад на Уолл-стрит продолжался несколько дней, 2 октября индексы рынка зафиксировали самое серьезное падение за шесть недель.
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Индексы США выросли на 1,4% по итогам пятницы на статданных по безработице

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С начала 2019 года в Донбассе погибли 16 мирных жителей и 99 пострадали.
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В Сети появилась фотография со съемок фантастической кинокартины «Аватар-2». Снимок опубликован на странице фильма в Twitter.
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