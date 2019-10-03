Финансы
REGNUMФондовый рынок США снова растет после серьезного спада
Спад на Уолл-стрит продолжался несколько дней, 2 октября индексы рынка зафиксировали самое серьезное падение за шесть недель.
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Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 36
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Взгляд.ру 03 октября в 10:17
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM вчера в 08:54
Наука
Шмели пожертвовали сном ради заботы о чужих детях
Ученые подсадили рабочих самок-шмелей к чужому потомству и обнаружили, что вблизи куколки насекомые спят примерно в три раза меньше, чем обычно.
N+1 вчера в 07:28
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости вчера в 18:43
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 4:5. Автором победного броска стал Блейк Уилер.
Sport24.ru вчера в 22:01
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Происшествия
Катер врезался в берег в Иркутской области
Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Известия 00:20
Армия и оружие
С начала года в Донбассе погибли 16 мирных жителей, 99 пострадали — СММ ОБСЕ
С начала 2019 года в Донбассе погибли 16 мирных жителей и 99 пострадали.
Украина.ру 03 октября в 08:19
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Здоровье
В Башкирии намерены 18 больниц превратить в девять
По плану оптимизации, из 18 госклиник в городах республики, включая Уфу, чиновники намерены создать всего девять.
Наша версия 02 октября в 06:11
Кино
Появилось фото со съемок «Аватара-2»
В Сети появилась фотография со съемок фантастической кинокартины «Аватар-2». Снимок опубликован на странице фильма в Twitter.
Культуромания вчера в 16:22
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Народные новости 03 октября в 01:41
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 18:21
Общество
Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире
Известия вчера в 09:31
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service вчера в 01:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета 00:50
Шоу-бизнес
Стильная Алла Пугачева отправилась с детьми в планетарий
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с особым вниманием подходит к вопросам воспитания и образования своих наследников – Лизы и Гарри Галкиных.
Bimru.ru 01:33
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском вчера в 09:23
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания 03 октября в 14:21
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Интерфакс вчера в 14:50
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь
Индикатор 03 октября в 16:26
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Профиль вчера в 16:10
Наука
В Марокко обнаружили останки древней акулы
Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
Poplawok.ru 03 октября в 17:13
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Футбол
В «Ростове» Павел Мамаев провел первую тренировку
Павел Мамаев рассказал, что в команде его приняли хорошо, также за мощную поддержку он поблагодарил болельщиков.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:39