Спад на Уолл-стрит продолжался несколько дней, 2 октября индексы рынка зафиксировали самое серьезное падение за шесть недель.

Фондовый рынок США снова растет после серьезного спада

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