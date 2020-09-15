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Интерфакс
Интерфакс

Фондовый рынок США вырос на новостях о вакцине и сделках компаний

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, отыграв большую часть потерь прошлой недели на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений.В источнике
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Интерфакс

Фондовый рынок США вырос на новостях о вакцине и сделках компаний

Интерфакс00:44
ИА Красная Весна

Основные индексы Нью-Йоркской биржи выросли

ИА Красная Веснавчера в 11:27
ПРАЙМ

Фондовые индексы США начали неделю с повышением

ПРАЙМ20:30
ТАСС

Индексы в Нью-Йорке росли на фоне роста интереса к акциям технологических компаний

ТАССвчера в 16:35
REGNUM

Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит

REGNUMвчера в 16:57
Profinance.ru

Apple дороже, чем фондовый рынок Великобритании

Profinance.ru21:24
Финмаркет

Американский рынок акций демонстрирует мажорный настрой

Финмаркетвчера в 10:22

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Тони Фергюсон потребовал от UFC организовать бой с Дастином Порье

Американский боец ММА, бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон обратился к главе промоушена Дане Уайту с требованием организовать ему поединок с Дастином Порье.
Газета.Ruвчера в 13:42
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Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной

К счастью, ситуация в Волгоградской области к худшему не изменилась и остается по-прежнему сложной, но спокойной, полностью контролируемой специалистами областного регионального оперативного штаба по коронавирусу во главе с губернатором Андреем Бочаровым.
Волгоградская правдавчера в 06:32
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В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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«Лапочкин нарушил хартию ФИФА». Бывший инспектор ФИФА оценил судейство матча «Динамо» — «Рубин»

Экс-инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). В частности, он не согласился с удалением нападающего хозяев Николая Комличенко.
Спорт-Экспрессвчера в 12:08

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35