Фондовый рынок США вырос на новостях о вакцине и сделках компаний
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, отыграв большую часть потерь прошлой недели на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений.В источнике
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