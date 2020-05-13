Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на индексы США растут в ожидании выступления главы ФРС

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