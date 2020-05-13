Экономика

ПРАЙМПРАЙМФьючерсы на индексы США растут в ожидании выступления главы ФРС

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
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Фьючерсы на индексы США дешевеют на опасениях за развитие экономики страны

ПРАЙМ08:31

Ключевые индексы США обвалились после выступления главы ФРС

РЕН ТВ00:45

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:21

Бирже в Нью-Йорке не понравилось выступление главы Федрезерва США

Фонтанка.Рувчера в 16:48

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС

ТАССвчера в 16:35

Биржа США отреагировала резким падением на прогноз главы ФРС

ИА Красная Веснавчера в 16:27

Биржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС

Известиявчера в 17:19
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
976
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
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Происшествия

Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым

Суд оставил без изменений приговор солдату-срочнику Рустаму Мухатову, признанному виновным в неуставных отношениях в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, где в октябре прошлого года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
РИА Новости вчера в 23:13
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Общество

В Росреестре засекретили московскую квартиру генпрокурора Краснова

В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.
Дождь 09:04
Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
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Футбол

Головин стал лицом социального проекта «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин стал лицом социального проекта «Монако», призывающего носить маски во время пандемии коронавируса.
Бомбардир.ру 08:12
Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
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Армия и оружие

Организации Варшавского договора исполнилось 65 лет

Сегодня исполняется 65 лет со дня создания организации Варшавского договора, которая была одним из самых известных военных союзов в истории.
Пятый канал 00:34
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Финансы

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд.
RT на русском 09:09
2
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
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Религия

Свыше 20 полицейских получили ранения в ходе протестов в Черногории

REGNUM 07:54
4
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera 03:44
3
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
35
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
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Армия и оружие

Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке

В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает государственное информагентство САНА.
РИА Новости 12 мая в 12:08
1
Общество

Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса

Пресс-секретарь министра культуры РФ Анна Усачева 14 мая пояснила, что министр выздоровела и приступила к работе.
Кубань 24 07:12
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Экономика

Скорректированы условия предоставления субсидий МСП

Получить доступ Правительство РФ изменило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса отраслях.
Гарант 06:40
Общество

Метро Петербурга перестало пускать пассажиров без масок

Метро Петербурга перестало пускать пассажиров без масок. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказали в пресс-службе городской подземки.
Невские Новости 07:13
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Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Автоспорт

Карлос Сайнс собирается заменить Себастьяна Феттеля в Ferrari

Итальянская команда Ferrari в ближайшее время собирается объявить о подписании соглашения с испанским пилотом McLaren Карлосом Сайнсом.
Somanyhorses вчера в 07:52
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5,3K
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Религия

Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий

На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
10
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
1,2K
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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