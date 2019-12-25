Фондовый рынок США закончил короткую сессию 24 декабря перед католическим Рождеством без новых рекордов.

Фондовый рынок США закрывается на Рождество без рекордов

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