Экономика

ФинмаркетФинмаркетАзиатские фондовые индексы завершили торги противоречиво

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.
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Российский рынок акций начал торги небольшим ростом индексов

Финмаркет02:02

Фондовые индексы Китая и Японии закрылись в небольшом минусе

Finam.Ru02:30

Фондовый рынок США закрывается на Рождество без рекордов

REGNUMвчера в 13:39

Биржи Китая и Японии закрылись разнонаправленно в отсутствие новостей

ПРАЙМ02:34
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Политика

Сербия завершила укладку труб своего участка «Турецкого потока»

REGNUM 03:05
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Общество

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

РБК 00:42
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Российская газета вчера в 22:13
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

РИА Новости 02:17
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Общество

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50 – 200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Лукашенко напомнил, что по Белоруссии проходит три трубы нефтепровода «Дружба».
Lenta.ru вчера в 18:41
Политика

Посол Ирана призвал бороться с «экономическим терроризмом» США

Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США, заявил РИА Новости новый посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
РИА Новости 01:40
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия вчера в 08:28
Общество

Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.
Lenta.ru 23 декабря в 04:45
Происшествия

На редкость лысая резина и 24 штрафа за превышение: смертельное ДТП на Савушкина устроил не «Солярис»

Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях.
Фонтанка.Ру 02:28
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина

Уралинформбюро 01:35
Общество

Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»

Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
РБК вчера в 23:00
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Происшествия

Школьники в Ленобласти уверяют, что отравились неизвестными конфетами. Пострадали семеро

Понять, чем именно отравились дети, получится по анализам.
Фонтанка.Ру 03:23
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