Нью-Йорк, США, 15 июля 2020, 00:22 — REGNUM Фондовый рынок США к окончанию торгов 14 июля показал уверенный рост. Позитивную динамику ему задали акции энергетических и промышленных компаний.

Армия и оружие СРОЧНО: Стало известно, кто атаковал колонну армий России и Турции — кадры нападения Как ранее сообщала «Русская Весна» со ссылкой на военный источник, утром в понедельник, 14 июля, террористы подорвали фугасом совместную военную колонну армий России и Турции.

Общество Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС. 44

Происшествия В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону. 12

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 9

Общество В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.

Здоровье Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.

Наука В России разработали сервис для прогноза полярных сияний Российские инженеры разработали сервис прогнозирования полярных сияний под названием "Аврора". Разработка не имеет аналогов в мире.

Космос В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы. 44

Здоровье Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком. 11

Происшествия Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 22

Общество Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.

Культура Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.

Политика Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ. 1