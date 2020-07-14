Экономика

REGNUMREGNUMФондовый рынок США завершил день ростом

Нью-Йорк, США, 15 июля 2020, 00:22 — REGNUM Фондовый рынок США к окончанию торгов 14 июля показал уверенный рост. Позитивную динамику ему задали акции энергетических и промышленных компаний.
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Фондовый рынок США завершил день ростом

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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на опасения по поводу коронавируса

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Индексы США растут в начале торгов

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Армия и оружие

СРОЧНО: Стало известно, кто атаковал колонну армий России и Турции — кадры нападения

Как ранее сообщала «Русская Весна» со ссылкой на военный источник, утром в понедельник, 14 июля, террористы подорвали фугасом совместную военную колонну армий России и Турции.
Rusvesna.su 10:59
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Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС.
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В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

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Происшествия

В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе

Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
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Авто

Ford официально представил внедорожник Bronco Sport

Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
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Армия и оружие

Азербайджан заявил об обстреле села военными Армении

Огонь велся из крупнокалиберного оружия и артиллерии, заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
ФАН 04:09
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
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Общество

В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве

Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41
Здоровье

Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам

В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Наука

В России разработали сервис для прогноза полярных сияний

Российские инженеры разработали сервис прогнозирования полярных сияний под названием "Аврора". Разработка не имеет аналогов в мире.
Pravda.Ru 04:14
Космос

В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Здоровье

Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза

Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.
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Лекарством от аритмии и эпилепсии могут стать маринованные каперсы

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Происшествия

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
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Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали

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Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

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Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда

Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
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ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
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Политика

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
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Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом

В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу.
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Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу.
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Общество

Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш

Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя

Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
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Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
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Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
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Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
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