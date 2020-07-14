Экономика
REGNUMФондовый рынок США завершил день ростом
Нью-Йорк, США, 15 июля 2020, 00:22 — REGNUM Фондовый рынок США к окончанию торгов 14 июля показал уверенный рост. Позитивную динамику ему задали акции энергетических и промышленных компаний.
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Нью-Йоркские биржевые индексы выросли на ожиданиях статистики крупных компаний США
Экономика сегоднявчера в 20:30
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Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым
На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.
Бомбардир.ру 17:21
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Фигурное катание
Работавший с Медведевой тренер объяснил уход из группы Тутберидзе
Российский хореограф Виктор Адоньев объяснил уход из группы тренера Этери Тутберидз. Его слова приводит «Газета.ру».
Lenta.ru 12:39
Общество
Советнику главы Роскосмоса Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Советнику главы госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене.
Вечерняя Москва вчера в 08:37
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото
Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru 13:22
Общество
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия 16:07
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Общество
На Украине с 1 сентября в школах могут ввести две смены
Киев, 14 июля 2020, 15:21 — REGNUM Правительство Украины рассматривает возможность обучения школьников с 1 сентября в несколько смен, чтобы таким образом уменьшить «плотность» детей.
REGNUM 08:21
Общество
Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии
NewInform 08:19
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Гаджеты
Samsung Galaxy Tab S7 готовится к релизу
Megaobzor.com 04:07
Политика
Бабарико обратился в ООН из-за заключения его под стражу
Незарегистрированный ЦИК Белоруссии претендент на пост президента страны Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН из-за заключения его под стражу.
RT на русском 13:49
Футбол
«Манчестер Сити» озвучил трансферные цели на лето
«Манчестер Сити» после известия об отмене двухлетней дисквалификации клуба в евротурнирах прибавит в активности на трансферном рынке.
ProstoProSport 15:39
Технологии
Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих
Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
Игромания.ру 12:53
Политика
Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок
Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ 11:10
Футбол
«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ
RT на русском 17:11
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу.
Piter.tv 06:58
Политика
Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом
Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru 13:42
Общество
В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой
Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp.
REGNUM 16:53
Армия и оружие
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети
Видео стрельб бронированных штурмовиков Су-25СМ3 Воздушно-космических сил Российской Федерации появилось на просторах Сети.
Актуальные Новости вчера в 03:09
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10