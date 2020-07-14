Экономика

REGNUMREGNUMФондовый рынок США завершил день ростом

Нью-Йорк, США, 15 июля 2020, 00:22 — REGNUM Фондовый рынок США к окончанию торгов 14 июля показал уверенный рост. Позитивную динамику ему задали акции энергетических и промышленных компаний.
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Фондовый рынок США завершил день ростом

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Нью-Йоркские биржевые индексы выросли на ожиданиях статистики крупных компаний США

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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на опасения по поводу коронавируса

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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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Работавший с Медведевой тренер объяснил уход из группы Тутберидзе

Российский хореограф Виктор Адоньев объяснил уход из группы тренера Этери Тутберидз. Его слова приводит «Газета.ру».
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Советнику главы Роскосмоса Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Советнику главы госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене.
Вечерняя Москва вчера в 08:37
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Экономика

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
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Армия и оружие

В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР

РИА Новости 14:21
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Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
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Происшествия

Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
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Общество

На Украине с 1 сентября в школах могут ввести две смены

Киев, 14 июля 2020, 15:21 — REGNUM Правительство Украины рассматривает возможность обучения школьников с 1 сентября в несколько смен, чтобы таким образом уменьшить «плотность» детей.
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Общество

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Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
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Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

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Бабарико обратился в ООН из-за заключения его под стражу

Незарегистрированный ЦИК Белоруссии претендент на пост президента страны Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН из-за заключения его под стражу.
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Футбол

«Манчестер Сити» озвучил трансферные цели на лето

«Манчестер Сити» после известия об отмене двухлетней дисквалификации клуба в евротурнирах прибавит в активности на трансферном рынке.
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Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих

Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
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Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу.
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Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом

Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
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Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

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В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

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