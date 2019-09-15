Индекс саудовской фондовой биржи (The Tadawul All Share Index) упал на открытии в воскресенье более чем на 2,5%.

Фондовый рынок Саудовской Аравии упал после нападения на НПЗ

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