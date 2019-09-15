Энергетика

Реальное времяРеальное времяФондовый рынок Саудовской Аравии упал после нападения на НПЗ

Индекс саудовской фондовой биржи (The Tadawul All Share Index) упал на открытии в воскресенье более чем на 2,5%.
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Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ

РБК05:28

Индекс саудовской биржи резко снизился после атаки на нефтяные объекты страны

Эхо Москвы06:00

Фондовый рынок Саудовской Аравии упал после нападения на НПЗ

Реальное время13:29
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
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На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
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Стал известен характер травм Антона Миранчука и Хеведеса

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