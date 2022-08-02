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Фондовый рынок Тайваня обвалился на фоне визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси

Тайваньский фондовый рынок упал к закрытию торгов 2 августа на фоне ожидания визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Lenta.ru
Индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX во вторник закрылся снижением на 1,6% — до 14 747,23 пункта.
Евразия Daily
После падения показатель опустился до 14747,23 пункта Акции крупнейшего в мире производителя чипов TSMC потеряли около 2,4%. Причиной обвала ценных бумаг мог стать визит Нэнси Пелоси.
ФАН
На этом фоне акции TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников, подешевели на 2,4% — до 492 тайваньских долларов.
Евразия Daily

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