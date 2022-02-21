КоммерсантъФондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в ДонбассеПадение российских индексов наблюдается на фоне возобновления боев в Донбассе и эвакуации жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР в Россию.КоммерсантъИндекс МосБиржи откатился ниже 3400 пунктов, хотя утром поднимался выше 3570 пунктов.ФинмаркетИндекс РТС рухнул на 4,05% - до 1391,31 пункта.ФинмаркетНа максимуме американская валюта стоила 78,24 рубля.ForbesЧитать далееСвернутьDP.RUDP.RUБизнес ФМ Санкт-ПетербургForbesЭкономика сегодняProzakupki.infoПодробнее о событииОчередной черный понедельник на Московской биржеProzakupki.info05:14Фондовый рынок России упал на заявлениях об эвакуации ЛДНРDP.RU18 февраля в 09:37Рынок акций РФ завершил торги снижением на 3,4-4,1%Финмаркет18 февраля в 11:14Российский рынок акций упал на 3,35% на усилении геополитической напряженностиПРАЙМ18 февраля в 12:38Российская биржа упала на 3% из-за новостей об эвакуации в ДНРКомпания18 февраля в 10:01Российский рынок упал больше чем на 3% на новости об эвакуации населения из ДонбассаForbes18 февраля в 09:37Российский рынок перешел к снижению на обострении ситуации в ДонбассеFinam.Ru03:41Показать ещёОценить42Поделиться