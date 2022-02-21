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Фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе

Падение российских индексов наблюдается на фоне возобновления боев в Донбассе и эвакуации жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР в Россию.
Коммерсантъ
Индекс МосБиржи откатился ниже 3400 пунктов, хотя утром поднимался выше 3570 пунктов.
Финмаркет
Индекс РТС рухнул на 4,05% - до 1391,31 пункта.
Финмаркет
На максимуме американская валюта стоила 78,24 рубля.
Forbes

Подробнее о событии

Очередной черный понедельник на Московской бирже
Prozakupki.info05:14
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