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Фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе

Российский рынок акций показал резкое падение на фоне последних новостей из Донбасса.
Ivbg.ru
Российские фондовые индексы – Мосбиржи и РТС – после роста на 2% в первый час торгов к полудню начали падать на 2,5%. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с 27 января.
Smotrim.ru
Курс доллара приблизился к 78 рублям, евро торгуется выше 88 рублей.
Экономика и жизнь
Наибольшее снижение показывают акции "Сбербанка" (ао -4,66%, ап -4,24%), TCS Group (гдр -3,14%), "Роснефти" (-2,99%).
Finam.Ru

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