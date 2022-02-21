КоммерсантъФондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в ДонбассеРоссийский рынок акций показал резкое падение на фоне последних новостей из Донбасса.Ivbg.ruРоссийские фондовые индексы – Мосбиржи и РТС – после роста на 2% в первый час торгов к полудню начали падать на 2,5%. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с 27 января.Smotrim.ruКурс доллара приблизился к 78 рублям, евро торгуется выше 88 рублей.Экономика и жизньНаибольшее снижение показывают акции "Сбербанка" (ао -4,66%, ап -4,24%), TCS Group (гдр -3,14%), "Роснефти" (-2,99%).Finam.RuЧитать далееСвернутьDP.RUDP.RUГород N (Ростов)ИА Красная ВеснаDeita.ruРамблерЦарьградIvbg.ruПодробнее о событииРоссийский рынок акций ускорил падение после просьбы глав ДНР и ЛНР о признании независимости республикФонтанка.Ру10:14Российский рынок усилил падение после обращений глав ДНР и ЛНР к ПутинуForbes09:49Фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в ДонбассеКоммерсантъ07:13Российский рынок акций обвалился по итогам торговПРАЙМ10:57Российский рынок рухнул на фоне событий в ДонбассеСекрет фирмы06:49Российские фондовые индексы падают, рубль под давлениемSmotrim.ru04:09Российский рынок перешел к снижению на обострении ситуации в ДонбассеFinam.Ru03:41Показать ещёОценить354Поделиться