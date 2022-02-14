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Фондовый рынок открылся падением индекса Мосбиржи на 4,3%

Индекс Мосбиржи IMOEX2 на старте утренней сессии обвалился на 4,3% относительно уровня закрытия основных торгов на прошлой неделе.
Ведомости
В последний раз индекс Мосбиржи находился на уровне ниже 3 400 пунктов 27 января.
ТАСС
Российский фондовый рынок упал из-за обострения ситуации вокруг Украины.
Lenta.ru
Фьючерс на WTI дорожает на 1,33% и торгуется на уровне $94,34 за баррель.
ТАСС

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Утренний обвал рынка акций РФ из-за геополитики сменился отскоком, индекс Мосбиржи отыграл 100 пунктов
Финмаркет04:22
Российский рынок акций открылся снижением
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Lenta.ru02:16
Индекс Мосбиржи на открытии снизился на 4,65%
Коммерсантъ00:36
Рублевый индекс Мосбиржи обвалился ниже 3400 пунктов под давлением геополитики
ПРАЙМ23:25
Фондовый рынок открылся падением индекса Мосбиржи на 4,3%
Ведомости01:39
Торги на Мосбирже закрылись падением индексов
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