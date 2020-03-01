Финансы

ФАНФАНФондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением

Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов.
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Фондовый рынок РФ открылся заметным падением второй раз за неделю

REGNUM04:07

Фондовый рынок России упал второй раз за неделю

Pravda.Ru04:36

Фондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением

ФАН04:30

Российский фондовый рынок обвалился второй раз за неделю

ТВ Центр05:28

Российский фондовый рынок открылся резким падением

Профиль03:55

Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся сильным падением

ТАСС03:53
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Комментарии

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
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По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области, в Новосибирске начала работать круглосуточная горячая линия по коронавирусу.
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Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
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Череп самого маленького динозавра мезозоя был найден в янтаре

Буквально на днях международная команда ученых обнаружила в куске бирманского января череп самого маленького динозавра.
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В тюменском правительстве ключевые изменения — Ольга Кузнечевских покидает пост главы департамента социального развития по Тюменской области.
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Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
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В Древней Олимпии зажжен Олимпийский огонь для Игр 2020 года, который пройдет в Токио, сообщает ТАСС.
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