Финансы
ФАНФондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением
Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов.
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Комментарии
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Футбол
Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса
Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Происшествия
СК завел дело из-за разглашения на работе сексуальной ориентации жителя Подмосковья
Следственный комитет по городу Мытищи в Подмосковье завел уголовное дело из-за разглашения сексуальной ориентации (аутинга) местного жителя, сообщает организация «Стимул», которая занимается юридической помощью представителям ЛГБТ.
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Политика
Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу
Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua".
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Здоровье
Круглосуточная горячая линия по коронавирусу заработала в Новосибирске
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области, в Новосибирске начала работать круглосуточная горячая линия по коронавирусу.
Общество
В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
Футбол
Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Наука
Череп самого маленького динозавра мезозоя был найден в янтаре
Буквально на днях международная команда ученых обнаружила в куске бирманского января череп самого маленького динозавра.
Общество
Глава тюменского департамента соцразвития покинула свой пост
В тюменском правительстве ключевые изменения — Ольга Кузнечевских покидает пост главы департамента социального развития по Тюменской области.
Космос
Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс
Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Здоровье
Во Владимирской области создали штаб по борьбе с коронавирусом
Во Владимирской области появился оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Его возглавил губернатор региона Владимир Сипягин.
Здоровье
На карантин по ОРВИ закрыли три школы в Саратовской области
Сегодня, 10 марта, из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ полностью приостановлены занятия в трех школах Аркадакского, Питерского и Энгельсского районов.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Спорт
Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии
В Древней Олимпии зажжен Олимпийский огонь для Игр 2020 года, который пройдет в Токио, сообщает ТАСС.
Культура
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Авто
Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva
В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Шоу-бизнес
Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы
Певица хочет оставить косы надолго, но подписчики оказались другого мнения. Суперзвезда Светлана Лобода (37) старается не менять образ.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева на 100 млн долларов
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.