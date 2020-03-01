Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов.

Фондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

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Общество Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.

Политика Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».

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Авто Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.

Финансы Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

Автоспорт Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.

Киберспорт ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.